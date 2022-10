Prefeitura realiza eleição de novos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb

Com o intuito de promover a participação social nas ações da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Manaus realizou, nesta terça-feira, 18/10, a eleição dos novos representantes dos diretores e servidores técnico-administrativos no Conselho de Acompanhamento e Controle Social (Cacs), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para o quadriênio 2023 a 2026. O processo eleitoral ocorreu de modo presencial no auditório Luiz Geraldo Pontes Teixeira, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Para representar os diretores, a eleita foi a gestora Lucy Meire Braga da escola municipal República do México. Em relação aos técnicos administrativos, a eleita foi a servidora Katiana Torres, da escola municipal Nisia Floresta. As unidades de ensino de ambas profissionais da Educação eleitas estão localizadas no bairro Flores e são coordenadas pela Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, relatou que o uso adequado dos recursos provenientes do Fundeb é um dos princípios da atual gestão da Prefeitura de Manaus.

“O prefeito David Almeida entende muito bem a importância do rateio do Fundeb para os professores. Às vezes, a gente que está na escola entende que o Fundeb é um dinheiro que a gente recebe uma vez por ano, mas não é somente isso. Também entendemos que precisamos valorizar, dia a dia, os nossos educadores, sendo esse o maior objetivo do Fundeb. Vamos continuar avançando na valorização e progressão dos nossos servidores”, explicou.

A coordenadora da Comissão Eleitoral, Vilma Alves, explicou como ocorreu o processo e a participação das Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Semed, bem como as demais atribuições dos eleitos.

“Tivemos reunidos os 70 delegados representando as sete DDZs, três candidatos de gestores e três candidatos de servidores administrativos de cada DDZ. Nesse processo, foi escolhido apenas um candidato como titular e um como suplente, que farão parte do novo colegiado para o novo quadriênio de 2023 a 2026. Esses candidatos eleitos neste momento não poderão ser reconduzidos. Eles irão fazer todo o acompanhamento e fiscalização dos recursos transferidos para o Fundeb”, comentou.

A recém-eleita, Katiana Torres, comentou sobre suas expectativas em relação às atividades do Cacs. “Estou muito contente de representar a classe administrativa. Então, isso é muito importante, porque vamos fiscalizar para onde vai o dinheiro do Fundeb, e para dar uma transparência maior. Tivemos um processo democrático que foi muito importante para dar uma clareza a tudo isso”, declarou.

Conceito

O Cacs do Fundeb é um órgão colegiado de representação social que tem a responsabilidade de acompanhar e controlar a distribuição dos recursos do fundo investidos na rede municipal de ensino de Manaus.

O conselho é composto por representantes de vários segmentos que atuam na educação municipal, como professores, gestores, pais, técnicos administrativos, além de organizações sociais.

