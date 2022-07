Prefeitura realiza acolhida aos mediadores que atuarão na Educação Especial

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou um evento de boas-vindas aos mediadores que atenderão estudantes da Educação Especial matriculados nas unidades de ensino da rede municipal. A ação aconteceu nesta segunda-feira, 18/7, no auditório da Semed.

A medida atende a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que trata da inclusão da pessoa com deficiência no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Especial. Serão atendidas crianças com laudo médico com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências Intelectual, Física, Sensorial (auditiva ou visual) e altas habilidades/ superdotação. No total serão selecionados 1.200 estagiários de apoio escolar.

O subsecretário de Gestão Educacional (SSGE), Júnior Mar, falou sobre a importância que o prefeito David Almeida e a secretária de Educação, professora Dulce Almeida, dão à educação especial. “O prefeito David e a secretária, Dulce, buscam sempre a melhoria para educação especial e essas melhorias já estão acontecendo. Estamos em tratativas para melhorar o prédio onde funciona o complexo André Vidal e já iniciamos a construção de um outro que fica na avenida das Torres. A educação inclusiva e o atendimento a esse público são de extrema importância na nossa rede e os mediadores estão vindo para colaborar não só conosco, mas com a sociedade manauara”.

A seleção dos mediadores é feita pelo Instituto de Talentos (Intal) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e contratados pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). Os selecionados devem estar cursando a partir do 3º período dos cursos de Pedagogia, Letras e Libras.

O secretário da Semad, Ebenezer Albuquerque Bezerra, também participou do primeiro encontro e ressaltou que com essa contratação todos ganham. “Esses alunos são especiais na sua essência e os mediadores se unem a isso. Com a dedicação e a responsabilidade deles, toda sociedade ganha. Isso é o que o prefeito David sempre orienta, que os professores tratem os alunos como diamantes que serão lapidados e isso eu peço também desses novos profissionais, cuidem bem dessas crianças, elas são muito importantes para todos nós”.

Palestra

Durante o encontro, os mediadores participaram de palestra com o tema “Acolher, Envolver e Incluir” e receberam orientações pedagógicas sobre Educação Especial Inclusiva.

Elisabete Simões é uma das novas mediadoras e espera aprender muito com essa experiência e promete se dedicar bastante aos alunos. “Espero aprender bastante, porque o professor nunca sabe tudo, estamos sempre em busca de algo a mais. Eu vou dar o meu melhor em todos os momentos”, disse Elisabete.

*Com assessoria