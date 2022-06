Prefeitura realiza 1ª Mostra Sustentável Manaus Verde

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realizará nos dias 22 e 23/6, a 1ª Mostra Sustentável Manaus Verde, com o objetivo de divulgar ações voltadas à sustentabilidade ambiental dentro do município. O evento, que faz parte do “Junho Verde”, mês dedicado à sensibilização e conscientização ambiental, acontecerá das 14h às 20h, no Centro de Convenções do Amazonas (CCA) Vasco Vasques, localizado na avenida Pedro Teixeira, zona Centro-Oeste da cidade. As inscrições devem ser realizadas por meio do link: https://www.sympla.com.br/1-mostra-sustentavel—manaus-verde__1612084

A Mostra vai reunir órgãos públicos, empresas, instituições de ensino e organizações da sociedade civil em um espaço de integração, promovendo o intercâmbio de boas práticas ambientais, iniciativas e soluções sustentáveis, por meio da exposição de produtos e serviços, além da oferta de palestras relacionadas aos temas.

A Semmas desenvolve o Programa Municipal de Arborização Urbana e Conservação Florestal Manaus Verde, que norteia as ações voltadas à sustentabilidade ambiental. “Nesse contexto, a Semmas realiza a Mostra como parte da programação do mês repleto de atividades relacionadas ao meio ambiente, o Junho Verde”, disse o titular da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

Mostra

A Mostra Sustentável Manaus Verde surgiu da necessidade de se criar um espaço de apresentação e discussão de temas voltados à sustentabilidade ambiental. “Percebemos que existem muitas iniciativas e boas práticas que não são de conhecimento comum da sociedade e, por esta razão, é importante comunicá-las e levá-las a um número cada vez maior de pessoas, para que haja efetiva mudança no que se refere à sensibilização acerca das questões ambientais”, afirmou o gerente de Arborização da Semmas, Deyvson Braga.

Dentre as temáticas abordadas na Mostra, estão Gestão de Resíduos Sólidos, Reaproveitamento de Resíduos Sólidos, Fontes Alternativas de Energia, Móveis Sustentáveis, Agricultura Urbana, Bioeconomia e Soluções Baseadas na Natureza.

As palestras trazem os seguintes temas: Política Nacional de Resíduos Sólidos; Panorama da Legislação e Desafios da Logística Reversa; Inventário da Arborização Urbana de Manaus; Painéis Sustentáveis de Açaí; Mercado de Carbono; Vioeconomia – soluções baseadas na natureza; Permacultura – princípios e práticas para uma alfabetização ecológica.

Expositores

Os expositores confirmados são: Amazonas Eco Company (AMEC), ULBRA, Uninorte, Centro de Sementes Nativas da Amazônia (Universidade Federal do Amazonas – Ufam), Painel Sustentável (Universidade do Estado do Amazonas – UEA), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) Campus Manaus Zona Leste, Águas de Manaus, Elsys, Musashi da Amazônia, Descarte Correto, IlumiSol Energia Solar, Ipê Instituto de Pesquisas Ecológicas, Inova Engenharia e Projetos, Cáritas Manaus – Mulheres da Floresta e Eco Joias (Instituto Mãe Amiga), Farinha Gourmet Cabocla, Rita Prossi Biojoias, Moda Sustentável Ecojoias, Valdely Knupp (PANCs), Unicoba e Inteceleri Tecnologia para a Educação. O evento conta com o apoio da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam).