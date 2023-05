Prefeitura prorroga inscrições do Bolsa Idiomas, inclusive para crianças acima de 10 anos

Este ano, a Prefeitura está oferecendo 32.356 bolsas, com descontos entre 50%, 75% e 100% no valor da mensalidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), informa que está prorrogando a data de inscrição do Programa Bolsa Idiomas (PBI) 2023, até o dia 9/5, às 14h.

Para a seleção deste ano do PBI, o prefeito David Almeida conseguiu, junto à Câmara Municipal de Manaus (CMM), a redução da idade mínima para a participação no programa. Por meio de projeto de lei, teve a aprovação unânime dos vereadores e o PBI passará a beneficiar estudantes a partir dos 10 anos de idade, de famílias de baixa renda.

“Pesquisas apontam que quanto mais cedo a criança começa a estudar um segundo idioma, mas fácil é o aprendizado. Sabemos que no currículo escolar, o conteúdo de língua estrangeira é muito superficial, não sendo suficiente para preparar, efetivamente, os estudantes para, no futuro, disputarem, de forma equânime, uma vaga no mercado de trabalho. Nosso programa visa possibilitar que os filhos de famílias com menos recursos também tenham essa oportunidade”, destaca David.

O PBI recebeu a adesão de 16 instituições de ensino de línguas estrangeiras que, juntas, estão ofertando vagas para sete idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim. Das 32.356 bolsas, 5%, o equivalente a 1.618 bolsas, são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs).

“Vale ressaltar que todas essas instituições estão participando do Bolsa Idiomas de forma voluntária, ou seja, sem nenhum tipo de compensação financeira. Isso demonstra a confiança na gestão do prefeito David Almeida e na seriedade do nosso programa. Lembrando que todos os contemplados recebem gratuitamente todo o material didático necessário até a conclusão da formação”, ressalta o diretor-geral da Espi, Júnior Nunes.

Critérios

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deve se enquadrar nos critérios estabelecidos no edital: ser residente na cidade de Manaus; ter idade igual ou superior a 10 (dez) anos; possuir renda familiar por pessoa não excedente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, o equivalente a R$ 3.960; estar cursando ou haver concluído o ensino fundamental; e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público.

Para efeito de renda familiar são considerados como ganhos individuais dos membros do grupo familiar: salários (valor bruto), proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões/gratificações, auxílio social (bolsa família, seguro social), pró-labore, rendimentos do trabalho não assalariado (auxílio-desemprego e remuneração de estágio), rendimento do mercado informal ou autônomo, rendimentos recebidos do patrimônio e renda mensal vitalícia.

Com informações da Semad