Prefeitura promove seletiva classificatória para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu

Dando prosseguimento ao investimento no esporte de alto rendimento na cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), realiza, neste domingo, 5/3, uma seletiva para a disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, no ginásio municipal Ninimberg Guerra, a partir das 9h.

A seletiva é aberta a todas as categorias e será comandada pelos mestres Ricardo Pina, Airton Santos e Orley Lobato. Os atletas que forem melhor avaliados na atividade, os destaques da seletiva oficial asseguram a vaga e passam a fazer parte do programa “Manaus Olímpica”, sendo contemplados com passagens aéreas concedidas pela FME, para disputar o Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ), que acontece de 29/4 a 7/5, em Barueri, São Paulo.