Prefeitura promove mais um mutirão de Cadastro Único com quase 600 famílias atendidas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), promoveu na manhã de hoje (9), o décimo mutirão de Cadastro Único do ano, realizado novamente no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Leste. O evento atendeu, prioritariamente, famílias usuárias do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Prourbis, realizando a atualização e inserção de novos cadastros.

“O Cras Prourbis é uma das nossas primeiras prioridades no que diz respeito ao processo de reforma, inclusive com os serviços já estando realocados. Foi pensando justamente no contingente de usuários da unidade que organizamos o mutirão de hoje, buscando atender todas as famílias dentro da área de abrangência da unidade”, explicou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Com atendimentos realizados entre 8h e 12h, a ação atendeu quase 600 famílias com agendamento prévio, além da chamada demanda espontânea.

Diretora de Área de Proteção Social Básica, Lilian Gomes também destacou a importância dos mutirões de cadastro não apenas pensando no contexto das reformas, mas na crescente demanda de acesso aos benefícios concedidos à população a partir do CadÚnico.

“A Semasc tem feito um trabalho intenso na realização dos mutirões justamente para desobstruir as enormes filas que temos visto em nossas unidades do Cras, filas essas não formadas pela falta de capacidade no atendimento, mas pela alta demanda que o empobrecimento da população tem trazido em um período tão complicado”, concluiu.

Com o agendamento originalmente marcado para setembro, a mãe de três filhos Mônica Neves é matriarca de uma das famílias atendidas pelo evento e ressaltou a ajuda que o cadastro vem fornecendo ao longo dos últimos tempos. “Para mim, principalmente por conta do desemprego, é uma ajuda que faz a diferença, que é realmente essencial”, concluiu Mônica.

Rogéria de Morais, mãe de cinco filhos, caracterizou a realização do evento como uma verdadeira “benção”. “Esse tipo de ação ajuda muito, principalmente para quem tem filhos que estudam, por exemplo. As coisas estão muito caras, muito mesmo, então o que está sendo feito aqui hoje é de uma ajuda imensa”, concluiu a dona de casa.

