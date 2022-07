Prefeitura promove encontro ‘Divas do Agro’ sobre importância da mulher no agronegócio

Com o objetivo de fomentar as discussões sobre a importância da atuação feminina no desenvolvimento do agronegócio, seus desafios e conquistas, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), vai realizar a primeira edição do encontro “Divas do Agro”, na próxima sexta-feira (22), das 8h às 17h, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM).

O evento acontecerá no Sebrae Aleixo, localizado na avenida André Araújo, no Aleixo, e vai reunir agricultoras familiares, artesãs, pescadoras, técnicas das ciências agrárias e outras mulheres cujas ações são voltadas para o empreendedorismo rural.

A previsão é que 250 mulheres do agronegócio participem do encontro. Caravanas de municípios da região metropolitana de Manaus também devem marcar presença no evento, que vai contar com exposição e comercialização de produtos das empreendedoras participantes, como artesanato, hortifrúti, doces, biocosméticos, biojoias, entre outras produções.

“Queremos envolver o maior número possível de mulheres do setor primário de Manaus, para, juntos, discutirmos o protagonismo feminino não só no agronegócio, mas também destacar as artesãs e pequenas produtoras rurais em uma conversa importante sobre a relação dessas mulheres com a cidade e com as inúmeras faces do empreendedorismo rural. A Semacc já fechou a participação de cinco caravanas, inclusive de polos ribeirinhos da agricultura familiar e temos certeza que a participação feminina no evento vai ser grande”, destacou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

Luciana Dias, formada em gestão ambiental e estudante de agroecologia, mora há 8 anos no ramal do Brasileirinho, onde produz mel de abelhas sem ferrão. Para ela, o evento “Divas do Agro” vai possibilitar mais visibilidade, destaque e troca de experiências para a mulher do agronegócio.

“A gente pretende trazer novos conhecimentos, novas experiências, para poder trazer para cá, porque a gente tem o papel também de disseminar esse conhecimento aqui na comunidade. Não queremos só crescer, a gente quer que a comunidade em geral, principalmente as mulheres em torno de nós, cresça, porque acredito que isso fortalece a todos”, afirmou a empreendedora rural.

Já Geralda Fernandes, produtora rural do ramal do Brasileirinho, afirma que a mulher vem conquistando papel de destaque em todas as áreas de atuação.

“A mulher está se destacando cada vez mais em qualquer papel que ela atue. Aqui a gente cria peixe, porcos, temos hortaliças, e no ‘Divas do Agro’ vamos buscar mais conhecimentos, para produzir e vender mais, mostrando que a mulher é muito capaz”, enfatizou a produtora.

Com informações da Semacc