Prefeitura paga R$ 150 mil aos contemplados da campanha Nota Premiada Manaus

A Prefeitura de Manaus entregou nesta quinta-feira, 11/5, um montante de R$ 150 mil aos contemplados do sorteio nº 2023/03 da campanha Nota Premiada Manaus. A cerimônia ocorreu na sede da subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), localizada na avenida Japurá, 488, Centro.

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, que coordena as ações da Nota Premiada Manaus, realizou a entrega das premiações e destacou a importância da campanha para a cidade.

Pontes explicou que exigir a nota com CPF, ao solicitar qualquer serviço, o cidadão contribui com a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), carro-chefe da arrecadação municipal que é aplicado nas ações de educação, saúde e infraestrutura da cidade.

“Agradecemos imensamente a adesão dos contribuintes à campanha Nota Premiada da Prefeitura de Manaus, que além de concorrer aos prêmios mensais em dinheiro, possuem diversas vantagens, como acumular descontos a cada nota registrada com CPF para abater no IPTU do exercício seguinte”, explicou o subsecretário da Semef.

Contemplados

A enfermeira Ellen Marques foi a grande contemplada deste sorteio e recebeu da Prefeitura de Manaus o prêmio principal de R$ 30 mil. “Recebi a notícia que havia ganhado e não acreditei. A premiação veio em um excelente momento e poder ajudar uma instituição de caridade é mais valoroso ainda”, disse a sortuda.

Ellen Marques indicou para receber o equivalente a 50% da sua premiação, R$ 15 mil, o Lar das Marias, que realiza um trabalho de apoio a mulheres em tratamento de câncer. A diretora Financeira da instituição, Arlene Martins, recebeu o cheque simbólico e agradeceu pessoalmente a indicação.

“Mais um recurso muito bem-vindo para ajudar nossa casa que está lotada de mulheres necessitadas de apoio. O valor será significativo para nossas despesas de água, energia e alimentação”, ressaltou a diretora do Lar das Marias.

No total, foram sorteados 27 participantes que estavam devidamente inscritos na campanha e que registraram o CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) pedidas. A lista completa com o nome de todos os ganhadores pode ser conferida na página oficial da campanha: notapremiada.manaus.am.fov.br/ganhadores.

*Com informações da assessoria