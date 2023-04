Prefeitura oferta 50 vagas para curso de elaboração de projetos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e o Conselho Municipal de Cultura (Concultura), oferta, nesta segunda-feira, 17/4, 50 vagas gratuitas para o curso “Elaboração e Criação de Projetos”.

A atividade faz parte do projeto “Qualifica Artista Manauara 9.0: o Sucesso Depende de Você”, que tem como objetivo ofertar capacitação e qualificação profissional para todos os artistas residentes em Manaus, atuantes nos diversos segmentos da arte. É voltado a artistas manauaras, que tenham a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo.

“Estamos colocando à disposição dos artistas locais mais 50 vagas para o curso de elaboração e criação de projetos, para que eles possam submeter projetos de qualidade e assim aumentar as chances de concorrer aos editais lançados pela prefeitura”, frisou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Os interessados em participar devem ler integralmente o edital e preencher o formulário disponível em (https://semtepi.manaus.am.gov.br), até as 12h desta terça-feira, 18. O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que haja vagas disponíveis. A seleção dos contemplados será divulgada no dia 19/4.

“Essa parceria com a Semtepi é de extrema importância para a qualificação dos artistas da nossa cidade. Agora, nesta oficina, serão 50 artistas contemplados, e que, futuramente, estarão qualificados para se inscrever nos editais de fomento à cultura de Manaus, gerando empregos e oportunidades na nossa cidade”, ressaltou o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.

O curso será realizado presencialmente no dia 26/4, das 13 às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul.

*Com informações da assessoria