Prefeitura monta força-tarefa para reforma do T5 na zona Leste

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), organizou uma força-tarefa envolvendo várias secretarias municipais que trabalharão juntas na reforma do Terminal de Integração 5 (T5), localizado no bairro São José Operário, zona Leste. Na tarde desta terça-feira, 1º/3, uma visita técnica foi realizada no local sob a coordenação do órgão de trânsito, com a presença das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e Limpeza Urbana (Semulsp), e a Guarda Municipal.

“Nós temos alguns pontos nos terminais que têm uns problemas e em um deles é a questão da área de embarque e desembarque, que tem bancas que foram construídas e não tínhamos dado uma destinação. O outro problema é a questão dos banheiros, existe muitas depredações nos banheiros e nós conseguimos um local para acomodação dos trabalhadores da limpeza pública que a partir de agora terão um espaço para guardar o material utilizado no serviço e cuidar desses banheiros com mais tempo”, disse Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

Durante a inspeção, a equipe identificou algumas áreas que exigem uma reforma mais abrangente, tais como a cobertura, banheiros, adaptação dos boxes e bancas, sinalização viária e reforço do pavimento asfáltico.

De acordo com o diretor de Engenharia da Seminf, Tabajara Junior, a Seminf e o IMMU trabalharam juntos para avaliar os problemas existentes no Terminal 5 e definir as soluções necessárias para garantir melhor acesso e qualidade tanto para os permissionários quanto para os usuários.

“A Seminf vai ajudar o IMMU na reforma dos banheiros, manutenção da energia elétrica e a manutenção do pavimento para garantir um melhor conforto para os usuários”, explicou Junior.

Outra situação observada pela equipe foi a questão dos trabalhadores que têm bancas de vendas no terminal. A prefeitura tem o objetivo de treinar e capacitar esses permissionários para oferecer um serviço de qualidade e alimentos com os cuidados necessários para venda.

“A Visa Manaus faz um trabalho com camelôs e ambulantes justamente para capacitar essas pessoas para as boas práticas de manipulação de alimentos, como também oferecer um alimento seguro ao consumidor”, destacou Ricardo Celestino, gerente de vigilância de alimentos da Visa Manaus.

Ainda segundo Paulo Henrique, em relação à segurança pública no terminal, o IMMU contará com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar que terão uma estrutura de câmeras de monitoramento de todo o terminal 5.

“O prefeito David Almeida pediu que a gente modernize os terminais da cidade e nós vamos investir em tecnologias modernas para garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores do sistema de transporte urbano. Vamos contar com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para proporcionarmos segurança nesse terminal da zona Leste”, finalizou Paulo.