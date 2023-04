Prefeitura mobiliza estudantes para o descarte correto do lixo para evitar alagamentos

A última quinta-feira (20), foi um dia diferente para as 50 crianças da escola municipal Ignes de Vasconcellos, situada no Jorge Teixeira, zona Leste da capital. Elas participaram de uma ação de educação ambiental promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), para conscientizar sobre o descarte regular de lixo para evitar erosões e alagamentos na cidade.

A Unidade Executora do Programa de Infraestrutura Urbana e Ambiental de Manaus (UEP-Seminf) estendeu as atividades da Secretaria de Obras para o Museu da Amazônia (Musa), no bairro Cidade de Deus.

Os alunos do 5º ano do ensino fundamental percorreram diversas trilhas do Musa, que é um dos principais cartões-postais da cidade de Manaus. O superintendente da UEP-Seminf, Alessandro Rodrigues, destaca que as ações são feitas rotineiramente, com alunos da rede municipal de ensino, principalmente para levar informações sobre a importância do descarte regular do lixo.

“O lixo descartado nas ruas, chega aos nossos igarapés e é levado pelas fortes chuvas até as tubulações de redes de drenagem e até os bueiros, causando obstrução, desanelamento e, consequentemente, alagamentos e erosões que atingem diretamente os moradores em vários bairros de Manaus. Essa ação da Seminf é para garantir a conscientização desde cedo e traz resultados muito positivos”, afirmou Rodrigues.

Além de conhecer espécies da flora amazônica, os alunos da escola municipal também conheceram aquários com espécies de peixes da nossa região, um lago com a vitória régia, que é um dos símbolos da Amazônia, além do orquidário e da torre de observação, um dos locais preferidos dos turistas.

Durante a visita, servidores da UEP-Seminf, com o apoio de professores, explicaram para as crianças a importância da preservação e do descarte regular do lixo na nossa cidade.

“Nós, professores, aprendemos muito junto à UEP-Seminf, porque jamais imaginávamos que as redes de drenagem quebravam principalmente por conta da grande quantidade de lixo acumulado e hoje, nessa ação no Musa, nossos alunos se tornam ainda mais conscientes sobre a importância de descartar o lixo no lugar correto. Parabenizo a Prefeitura de Manaus por essa ação, que é um exemplo de educação e cidadania”, afirmou a professora Graça Albuquerque.

Na oportunidade, os estudantes, que nunca tinham visitado o Musa, além de se divertirem, saíram com uma outra consciência sobre preservação ambiental.

“Foi muito legal sair da sala de aula e vir aqui conhecer a floresta, os peixes, a vitória-régia e ainda ouvir as palestras sobre como jogar o lixo de forma correta, para que não chegue até o igarapé e cause alagamento. Eu já vi muita casa alagar durante a chuva e eu não quero que a minha alague, por isso eu sempre joguei o lixo na lixeira”, disse a estudante Alehandra Vitória, de 10 anos.

Os alunos se tornam multiplicadores de informações para levar até os pais, em casa, a importância de não jogar lixo nas ruas e nas águas.

“A professora disse que assim que eu chegar em casa também é para falar para os meus pais nunca jogarem lixo na rua e nem no igarapé. Eu vou falar para todo mundo, meus pais, meus irmãos e meus vizinhos também. Essa visita aqui na floresta foi muito legal”, disse o estudante Elias Emanuel, 11 anos.

As ações de conscientização ambiental realizadas pela da UEP-Seminf irão continuar durante todo o ano, em diversos bairros da capital.

Com informações da Seminf