Prefeitura levará serviços da Semtepi a todas as zonas de Manaus

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), recebeu um veículo tipo van que vai operar com serviços itinerantes ofertando cursos de qualificação profissional e atendimento do Sine Manaus, em todas as zonas da capital. A entrega aconteceu nesta sexta-feira, 6/1, e a aquisição foi por meio de licitação pública (locação).

O veículo é dotado de estrutura de um escritório, com mesas e pontos de energia, para viabilizar a execução de atividades na área urbana e rural de Manaus. Segundo o titular da Semtepi, Radyr Júnior, o objetivo é levar até o cidadão todos os cursos e qualificações que são ofertados nos prédios da secretaria, agora sob quatro rodas.

“Estamos recebendo a van itinerante da Semtepi, com serviços diversos. Aqui nós vamos ter qualificação profissional e o Sine vai poder atuar nos lugares mais distantes da nossa cidade, inclusive na zona rural. Neste ano estamos com grandes novidades para todas as áreas”, afirmou Radyr.

Os atendimentos iniciam ainda neste bimestre. Ao longo de 2022, a Semtepi ofertou mais de 7.900 vagas em cursos de capacitação em áreas estratégicas, a fim de atender a demanda do mercado de trabalho. Com o serviço itinerante, a ideia é expandir a oferta de qualificações presenciais, em bairros onde há grande procura.