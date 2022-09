Prefeitura leva atividades sobre trânsito para alunos do ensino fundamental

A Prefeitura de Manaus, por meio do setor de Educação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou na manhã desta quarta-feira, 28/9, o projeto “Trânsito na Escola”, com objetivo de apresentar aos alunos a importância de respeitar as normas e condutas de trânsito, ainda que eles não dirijam. As atividades foram de forma “temática” e “lúdica”, para despertar a curiosidade dos alunos no período de ensino-aprendizagem. A ação aconteceu na escola Idaam, na unidade Morada do Sol, localizada no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

“É preciso destacar que vivenciando essas situações, a criança cresça e adquira uma conscientização, gerando assim a prevenção, o respeito da promoção de um trânsito mais seguro, por meio desses projetos eles podem agir como agentes educativos em suas famílias”, disse a chefe do setor de Educação do IMMU, Hanara Souza.

O programa prevê que as crianças tenham conhecimento das normas de trânsito de forma interativa, identificando os principais motivos de acidentes, as cores dos semáforos e faixa de pedestres. Durante as atividades, as crianças ainda puderam ter acesso aos jogos de memorização que foram produzidos pela equipe de educação do IMMU.

O projeto foi idealizado pela Prefeitura de Manaus com o objetivo de ensinar e conscientizar os alunos sobre um trânsito seguro para crianças e adolescentes, que serão futuros condutores.

“Nós queremos mostrar de uma forma bem prática e didática para as crianças a importância e os cuidados que devemos ter no trânsito em nossa comunidade e também dentro da zona urbana. E o que eles estão aprendendo agora poderão replicar para os pais e amigos”, enfatizou a educadora de Trânsito do IMMU, Rineida Liege.

