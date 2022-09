Prefeitura lança projeto Hospedagem Legal para ampliar oferta de acomodações durante a 30ª Festa do Cupuaçu

A prefeitura de Presidente Figueiredo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio (Semtec) está cadastrando imóveis (casas, apartamentos e quartos) no projeto Hospedagem Legal, para atender, em caráter complementar, na falta de acomodações da rede hoteleira local, durante a 30ª Festa do Cupuaçu, que acontece nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022, na Praça da Vitória e Parque do Urubuí.

De acordo com o titular da Semtec, Edvan Carias, qualquer “pessoa física ou jurídica que possuam imóveis na cidade de Presidente Figueiredo, sede ou zona rural, com documentos legais que comprovem a posse dos mesmos, podem se cadastrar no projeto.

Cadastro deve ser feito, na sede da Semtec, localizada, na rua Araras, s/n, bairro Honório Roldão (próximo a academia Aury Fitness).

Além do aumento considerável de leitos disponíveis em Presidente Figueiredo, durante os três dias de realização da Festa do Cupuaçu, que acontece em paralelo com a XXIV Feira da Agroindústria, de Negócios e Artesanato e a escolha da Rainha do Cupuaçu, o projeto possibilitará mais uma opção de renda para os moradores que tem acomodações disponíveis e ociosas em suas casas.