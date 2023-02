Prefeitura lança livro sobre processo de alfabetização nas escolas de Manaus

Os professores da rede municipal de ensino ganharam um novo instrumento pedagógico, para trabalhar no processo de alfabetização. Isso porque a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou, na tarde de quinta-feira, 23/2, no auditório da secretaria, o livro “Práticas Pedagógicas com a Linguagem Escrita: Relatos de Experiência no Município de Manaus”.

O livro foi produzido em parceria com a editora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com o objetivo de oferecer um material com dicas que incentivem a prática da escrita e da leitura.

“A meta na gestão do prefeito David Almeida e da secretária de Educação, Dulce Almeida, é zerar o analfabetismo na rede. Nesse sentido, o livro é mais uma ferramenta que colocamos à disposição dos nossos professores, da nossa rede e dos nossos assessores, para eles aplicarem no dia a dia. Participaram do processo 29 escritores, todos servidores da Semed, que compartilharam as habilidades de escrita e de leitura”, explicou o subsecretário de Gestão Educacional, Junior Mar.

A obra nasceu da vontade de registrar e divulgar uma amostra das práticas pedagógicas que os educadores da Semed desenvolvem, tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto.

“Não há como deixar na história as nossas ações se não for por meio de publicações como essa, que aborda toda uma história, todo um contexto, todo uma produção realizada por essas pessoas maravilhosas, por pesquisadores de excelência que a Semed tem” disse a chefe da DDPM, Inês Alcântara.

Dentre os capítulos, estão “Metodologias para Alfabetizar na Educação de Jovens e Adultos”; “Alfabetização e Letramento: possibilidades na educação infantil em Manaus”, entre outros.

A publicação tem três educadoras organizadoras, uma delas é a assessora pedagógica Hercilaine Alves, que acompanhou desde o início do processo de construção até a criação do livro.

“A obra tem várias imagens que representam a rotina dos professores. Na obra, os autores conseguiram registrar o processo de alfabetização na prática, quais os materiais utilizados durante esse processo e de que maneira eles aplicavam algumas técnicas de alfabetização”, disse Hercilaine.

O livro vai ser disponibilizado, de maneira gratuita, para toda rede em forma de e-book. Para ter acesso, basta entrar no site www.edua.ufam.edu.br, no link Edua digital e fazer download do arquivo em PDF.