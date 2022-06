Prefeitura lança edital de chamamento público de projeto para coleta seletiva na Semed

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou ontem (27), o edital de chamamento público do projeto Coleta Seletiva. A ação foi transmitida pelo canal do YouTube da Semed. A ideia é mobilizar as associações e cooperativas de resíduos sólidos a acessar o link da secretaria http://servicossemed.manaus.am.gov.br/chamamentos/web/ para realizar o download do edital. As inscrições para as entidades serão realizadas nos dias 5 e 6 de julho, no mesmo link de acesso ao edital.

A ação faz parte do Projeto “Coleta Manaus Vamos Reciclar” em toda rede municipal de ensino, envolvendo toda a comunidade escolar, tendo como foco pontos de coleta de material reciclável (papel, plástico e metal), além de sensibilizar a comunidade escolar para desenvolver o senso de responsabilidade sobre o seu resíduo, levando-o para que seja feito o descarte correto.

O diretor do Departamento de Gestão Educacional (Dege) da secretaria, Evaldo Bezerra, destacou a importância do projeto com a futura adesão das entidades que trabalham com a temática na cidade de Manaus.

“Essa é mais uma ação da Prefeitura de Manaus, no comando do prefeito David Almeida e da nossa secretária Dulce Almeida. É uma ação que está em nosso plano de governo de ampliarmos essa questão da coleta seletiva para todas as nossas escolas. Queremos sensibilizar as nossas cooperativas, associações da nossa cidade, que trabalham com essa questão da coleta seletiva. Nossa meta é tornar nossa cidade cada dia mais limpa e mais saudável”, comentou.

A coordenadora das Ocas do Conhecimento Ambiental da Semed, Erica Amorim, explicou que será realizado todo um trabalho dentro da temática, algo que já ocorre com as ocas na rede municipal de ensino.

“O trabalho que essas cooperativas e associações desenvolvem é essencial para o desempenho da nossa cidade de se tornar mais sustentável. A parceria deles com a comunidade escolar é essencial para chegarmos a uma Manaus melhor de viver. Ao longo de julho nós estaremos avaliando se essas inscrições estão aptas. Ao final de agosto, sairá o resultado. A partir de setembro, as entidades já poderão fazer a retirada dos resíduos nas nossas escolas”, disse.

Projeto

No Projeto Coleta Seletiva Manaus, a Semed traz em primeiro plano a Educação Ambiental, sendo a responsável por suas palestras e ações de sensibilização com a comunidade escolar, cumprindo, assim, a sua competência de atuar com a educação sensibilizadora das questões ambientais e colaborando para que Manaus seja uma cidade mais sustentável.

O projeto vai ao encontro também dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU): ODS 4 – Educação de Qualidade; ODS 6 – Água Limpa e Saneamento; ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima; ODS 14 – Vida na Água; ODS 15 – Vida Terrestre; ODS 17 – Parcerias e meios de implementação.

Com informações da Semed