Prefeitura lança edital de apoio para estrutura de bandas e eventos no Carnaval de rua

O apoio com serviços e estrutura vai contemplar até 110 eventos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), lança, nesta terça-feira (17), a Chamada Pública n° 001/2023 que estabelece critérios à concessão de apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas, para até 110 eventos, como bandas, blocos e festas de rua, previstos para acontecerem nos meses de fevereiro e março de 2023. O edital e seus anexos estarão disponíveis na edição 5507 do Diário Oficial do Município (DOM).

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explicou que as propostas solicitando apoio aos eventos devem ser protocoladas na sede do órgão para avaliação, e que serão selecionadas àquelas que atendam os critérios obrigatórios e, ainda, as que tiverem as maiores pontuações.

Os interessados têm até as 17h do dia 27/1 para protocolar suas propostas e os documentos exigidos, no Protocolo da Manauscult, na avenida 7 de Setembro, 377, no Centro. Cada proponente deverá apresentar somente uma proposta, composta pelos documentos exigidos no item 2 do edital, entre os quais estão ofício, documentos de identificação pessoal do responsável do evento, ficha de inscrição, portfólio e proposta do evento com croqui.

Alonso recordou a ação conjunta da Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas para atualização do cartão de vacina contra a Covid-19, o “Vacine Já”.

“Atendendo determinação do prefeito David Almeida, que recentemente intensificou a campanha de atualização do esquema vacinal, um dos critérios deste edital é exatamente a apresentação de um plano de incentivo à vacinação do folião que for prestigiar cada uma dessas bandas. É importante lembrar que o retorno dos megaeventos na cidade de Manaus só foi possível, graças ao avanço da imunização”, destacou.

O apoio com serviços está dividido em três categorias: Categoria 1 – Pequeno Porte, sendo o grupo composto por até cinquenta proponentes; Categoria 2 – Médio Porte, sendo o grupo composto por até cinquenta proponentes; e Categoria 3 – Grande Porte, sendo o grupo composto por até dez proponentes.

Com informações da Manauscult