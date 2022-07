Prefeitura irá implantar semáforos inteligentes nas principais vias de Manaus

Manaus vai ganhar um novo sistema de semáforos nas vias mais congestionadas da capital, que trará mais fluidez ao sistema viário da cidade. Os semáforos inteligentes começarão a ser implantados ainda no segundo semestre deste ano e, automaticamente, os equipamentos irão verificar o número de veículos em uma via e liberar o tráfego, de acordo com a necessidade, para reduzir as filas.

A medida é mais uma ação da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para melhoria da mobilidade urbana na cidade.

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, explica o funcionamento do novo sistema de sinalização semafórica. “Todas as grandes cidades brasileiras, com o aumento da frota de veículos, precisam investir em tecnologias para melhorar a mobilidade urbana. E a Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, trabalha para a implantação de semáforos inteligentes. Em tempo real, o semáforo irá reconhecer a fila de veículos de uma via e ajustar o tempo semafórico automaticamente. Os semáforos atualmente em operação são ajustados por horário com programação pré-determinada. Com a mudança, os ajustes serão de acordo com a formação da fila, existirá um laço virtual em que o equipamento irá ‘ler’ a quantidade de carros”, informa.

Ainda segundo Guedes, com a nova tecnologia, os corredores viários da cidade irão ganhar mais fluidez e os cidadãos terão mais qualidade de vida. “Outra novidade é que os semáforos irão se comunicar por meio de modem, diferentemente do que ocorre atualmente com uso de cabos. Vai ser possível fazer a ligação de semáforo em sequência por meio do modem que ficará no controlador”, observa.

Ainda segundo ele, os atuais semáforos podem ser utilizados com o novo equipamento. A previsão é atualizar 30 semáforos já instalados e implantar 20 novos equipamentos, totalizando 50 semáforos inteligentes neste primeiro momento.

A programação prevê a implantação dos primeiros equipamentos na região dos bairros Adrianópolis e Aleixo, ambos na zona Centro-Sul. Uma central exclusiva fará o acompanhamento desse sistema, que trará muitos benefícios à mobilidade da capital.