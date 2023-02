Prefeitura intensifica demolição dos antigos boxes na feira do Coroado

A obra de demolição da estrutura antiga dos boxes na feira do Coroado, na avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, zona Leste, está sendo intensificada pela Prefeitura de Manaus, com o intuito de agilizar o início da construção do novo pátio com os espaços amplos, com novo pavimento e acessibilidade.

A ação, intensificada nesta sexta-feira, 10/2, envolve cerca de 15 trabalhadores auxiliados por equipamentos como retroescavadeiras, que agilizam o processo de demolição de cerca dos 20 boxes nessa primeira etapa, que está sendo fiscalizada por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

O engenheiro da Semacc, Rubens Castro, explicou que a demolição, por meio de máquinas, contribui para que a reconstrução seja mais rápida, e de acordo com ele, as obras seguem dentro do cronograma de entregas das novas feiras e mercados.

“Manualmente, a demolição dos antigos boxes demoraria mais tempo, mas com o maquinário a todo vapor, a área vai ficar limpa e em seguida vamos iniciar os trabalhos. Vem uma feira linda e humanizada para todos. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário da Semacc, Wanderson Costa, é para colocarmos energia e trabalho intenso em mais essa feira que queremos entregar no menor tempo possível”, explicou Castro.

A permissionária há seis anos da feira, Nazaré Branches, disse que está ansiosa, pois terá um boxe amplo, bem posicionado, com nova visibilidade, novo balcão, portas amplas e arejado.

“Estou aqui trabalhando e acompanhando a obra, já vi como será meu novo boxe, amplo, claro, melhor localizado, porque antes eu ficava de costas para o pátio. Agora com o novo formato, vou ficar de frente, e isso vai facilitar que vejam meu cantinho do café. Tenho certeza de que tudo vai melhorar, vou atrair mais clientes. E também a feira nova atrai mais pessoas. Parabéns para todos”, disse Nazaré.

O espaço funciona com 135 bancas, 48 boxes e 18 pedras, gerando mais de 600 empregos diretos e quase 5 mil indiretos. A feira faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado em dezembro passado, para a revitalização de mais de 30 feiras e mercados da capital. Aproximadamente R$ 25 milhões foram disponibilizados para a execução das obras.