Prefeitura integra serviços de Manaus com tecnologia móvel

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), iniciou o processo de treinamento dos agentes de campo, para a utilização da plataforma Hexagon de atendimento e despacho de ocorrências. O sistema é utilizado para acelerar o registro e soluções de demandas municipais, além da integração dos serviços públicos.

O software já é usado pelo órgão e diversos serviços municipais, como Trânsito, Transporte e Defesa Civil, mas antes estava restrito ao prédio, ou seja, a ocorrência precisava ser gerada internamente, para só então ser encaminhada para o agente de campo, que precisava passar as informações e comandos por telefone para a base do CCC e, então, integrar, agora tudo está na palma da mão do servidor.

“A determinação do prefeito David Almeida é acelerar. O CCC e a cooperação entre os serviços já reduzem de forma significativa o tempo de espera da população para ter a sua demanda atendida, mas o nosso objetivo é diminuir ainda mais e quando o agente de campo tem a possibilidade de registrar as situações e já pela plataforma demandar as pastas necessárias para o serviço, quem ganha é o manauara”, reforçou o superintendente do CCC, Sandro Diz.

Manaus caminha para ser referência em cidade sustentável e inteligente no país e esse é mais um passo para que se torne realidade. Cristiano Lira, que é técnico da Defesa Civil, já começou o seu treinamento para utilização da nova ferramenta.

“A plataforma que está disponibilizada é uma evolução tecnológica e significativa, porque essa plataforma mobile permite que, no instante que a ocorrência chegue para o cadastrador, ela já seja atendida e automaticamente monitorada”, destacou.

Além da autonomia que o agente de campo agora tem em abrir a ocorrência em tempo real, o aplicativo também informa para os agentes de campo, ocorrências que existem no entorno dele, fazendo com que a equipe mais próxima chegue na situação.

O próximo passo é buscar a integração com outros serviços além do município, tornando a cidade cada vez mais conectada e em funcionamento.

