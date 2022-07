Prefeitura inicia tratativas para criação de curso para ‘Novas Lideranças Municipais’

A Prefeitura de Manaus realizou hoje (25), a primeira reunião de alinhamento para a criação do curso de “Formação de Gestores Públicos e Novas Lideranças Municipais”. O encontro aconteceu na sede da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste.

Participaram da reunião, além do titular da Semad, Ebenezer Bezerra, e do diretor-geral da Espi, Júnior Nunes, o subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Alain Costa, e representantes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), da Fundação Universidade do Amazonas (Ufam), e da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP-TCE/AM).

Segundo o secretário Ebenezer Bezerra, a formação de gestores públicos e de novas lideranças municipais é mais um dos compromissos de campanha que o prefeito David Almeida começa a implementar.

“A eficiência na execução das ações é uma das principais orientações do prefeito para toda a equipe de gestores, com ênfase na proposta de uma gestão técnica, democrática, social, inclusiva, justa e participativa. Nesse sentido, a oferta de um treinamento técnico é fundamental. E essa é a proposta do curso”, explicou.

O subsecretário da Semef, Alain Costa, destacou que a meta do prefeito David Almeida reflete a preocupação com o futuro. “Investir na formação de gestores é criar um alicerce para uma cidade cada vez melhor, com gestores capacitados para atuar em diversas áreas. Dessa forma conseguiremos alcançar resultados cada vez mais de forma otimizada e eficiente para a cidade. Essa iniciativa é uma contribuição fundamental e uma estratégia fantástica do nosso prefeito”, apontou.

Para a efetivação do curso, que deverá acontecer em 2023, na modalidade semipresencial, com carga horária total de 100 horas, a prefeitura tem buscado parceria, por meio de cooperação técnica, com instituições como a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a Fundação Universidade do Amazonas (Ufam), e a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP-TCE/AM).

A diretora da Escola de Ciências Sociais da UEA, Edileuza Lobato da Cunha, elogiou a iniciativa da prefeitura de capacitar gestores. “Eu vejo como uma iniciativa brilhante, que reputo como sendo de grande relevância, porque os resultados, ao final desse programa, vão se materializar na qualidade do serviço prestado pela prefeitura, refletindo no que a sociedade receberá como serviço”, comentou.

Palestra

Ainda este ano, no dia 10 de agosto, como resultado de um convênio firmado com o TCE-AM, por meio da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica, será realizada uma palestra de abertura, tendo como palestrante o conselheiro Érico Desterro, presidente do TCE-AM. O evento acontecerá das 14h às 16h, no Casarão de Inovação Cassina, na esquina das ruas Bernardo Ramos e Governador Vitório, no centro da cidade.

Cursos

Só em 2022, a parceria com a Escola de Contas Públicas do TCE-AM resultou em sete cursos já realizados, entre eles Português Jurídico; Contratação e Fiscalização de Obras Públicas; Transferências Voluntárias, MROSC e Emendas Parlamentares; Compliance na Administração Pública; Orçamento Público: PPA, LOA e LDO; Nova Lei de Licitações e Contratos; e Elaboração, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos.

No dia 1º de agosto terá início o curso de Controle Interno, Transparência e Gestão de Riscos, com vagas destinadas a servidores da Prefeitura de Manaus.

Até o mês de outubro estão programadas, ainda, as capacitações Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência; Elaboração de Planilhas de Custos e Formação de Preços nas Contratações Públicas; Legislação Previdenciária com Enfoque no RPPS; e Prestação de Contas Anual, Denúncia ou Representação e Tomada de Contas Especial.

Com informações da Semad