Prefeitura inicia montagem das estruturas para o ‘Manaus Adventure’ na Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), iniciou hoje (11), a montagem das estruturas no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste, onde acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de outubro, a primeira edição do “Manaus Adventure 2022”, o maior projeto de turismo esportivo da região Norte.

“Aqui estará concentrado o maior número de atletas e visitantes para que possam prestigiar as mais diversas modalidades. Há pessoas que vêm de outras cidades para competir conosco, além do que, teremos shows de artistas locais e uma longa programação”, disse o diretor-presidente, Alonso Oliveira.

Quem passar pelo calçadão da Ponta Negra vai se deparar com o portal de entrada construído com paletes por artesãos locais, logo em seguida, o visitante terá uma experiência singular com o Túnel Mundo das Águas que vem com uma proposta instagramável da fauna e flora das águas amazônidas.

“O Manaus Adventure contempla uma superestrutura não só de modalidades diferenciadas, tanto do turismo de aventura, da pesca, da natação de águas abertas, mas também vamos ter uma outra estrutura agregada a isso que é a programação cultural”, complementou a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

O público em geral poderá interagir em atividades secundárias que estarão disponíveis na praia durante os eventos de competição, como slackline e stand-up paddle com instrutores profissionais, além de poder adquirir artesanatos e degustar o melhor da gastronomia criativa e prestigiar shows pokets de artistas locais.

Abertura Oficial

A solenidade de abertura oficial do “Manaus Adventure” ocorrerá na quinta-feira, 13/11, no complexo turístico da Ponta, a partir das 17h, com a presença dos atletas olímpicos brasileiros Bruce Hanson, Beatriz Dizotti, do venezuelano Ronaldo Zambrano, da espanhola Jimena Perez, dos franceses Axel Reymound e Lisa Pou.

Com informações da Manauscult