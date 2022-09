Prefeitura inicia Copa Zico com partidas de estudantes sub-13 e sub-15 no estádio da Colina

No segundo dia da primeira etapa da Copa Zico (13), alunos das categorias sub-13 e sub-15 jogaram suas primeiras partidas no estádio Ismael Benigno, popularmente conhecido como estádio da Colina, localizado no bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade. Ao todo, 16 equipes da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste 2 da Prefeitura de Manaus participaram da competição.

Para o professor Luiz Oliveira, um dos coordenadores da copa pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), além dos resultados mostrados em campo, o que se pode colher dos jogos realizados até agora é o empenho dos estudantes, que poderá ser sentido até no seu rendimento escolar.

“Percebemos que realmente as equipes estão motivadas em participar, estão interessadas. É muito importante esse empenho para o esporte com a educação, faz com que realmente as crianças deem mais valor ao esporte e com isso a gente consegue também observar que com esse empenho o rendimento vai ter resultado. Então, esse é o intuito da Copa Zico, promover melhor desempenho tanto na parte esportiva como educacional”, completa Luiz.

Jogos

Pela parte da manhã aconteceram as partidas da categoria sub-13. No grupo A, a escola municipal Vicente Mendonça ganhou por 3 a 0 da escola municipal Álvaro Carvalho, e as escolas Helena Walcott e Nossa Senhora das Graças ficaram empatadas por 1 a 1. No grupo B, o Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) José Aldemir de Oliveira perdeu por 1 a 0 da escola municipal Frei Mário Monacelli, enquanto o jogo entre os Cimes Arthur Virgílio e Josefina Castro empatou em 1 a 1.

À tarde, foi a vez dos times sub-15 entrarem em campo, também no estádio da Colina. Na partida que abriu a sessão vespertina, a escola Helena Walcott goleou a escola Frei Mário Monacelli por 7 a 0, enquanto o Cime Josephina Castro goleou por 4 a 0 o Cime Arthur Virgílio pelo grupo A. No grupo B, o primeiro jogo entre as escolas Violeta de Matos e Nossa Senhora das Graças empataram por 1 a 1, enquanto a escola municipal Rosa Sverner superou por 2 a 1 a escola Vicente Mendonça.

Com informações da Semed