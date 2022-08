Prefeitura inicia construção de 30 metros de ponte de madeira no bairro Jorge Teixeira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou, nesta quarta-feira, 3/8, a construção de uma ponte na comunidade Coliseu, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, com aproximadamente 30 metros de extensão, que irá possibilitar maior segurança e trafegabilidade aos moradores. A obra será entregue ainda nesta quarta-feira, e vai beneficiar 250 famílias que residem na área.

Um efetivo de 20 servidores da Seminf realiza o trabalho, utilizando material novo, já que a antiga ponte não será reaproveitada por estar bastante deteriorada.

De acordo com o engenheiro Rômulo Guedes, a determinação do prefeito David Almeida e do titular da Seminf, Renato Júnior, é melhorar a vida das pessoas.

“Aqui estamos construindo 30 metros de ponte, devolvendo à população o direito de ir e vir, como determina o prefeito David Almeida, que nos orientou a construção de uma nova ponte que fosse segura e eficiente”, salientou Guedes.

O engenheiro ressalta que o material utilizado atende a todas as normas ambientais, respeitando as características naturais das edificações e garantindo uma maior durabilidade.

As equipes da Seminf atuam também na construção de 50 metros de uma nova ponte no beco Patoá, no bairro Novo Aleixo, zona Norte.

*Com assessoria