Prefeitura implanta segunda linha de tubulação na Djalma Batista

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou a implantação da segunda linha de tubulação com aduela de concreto no novo sistema de drenagem na avenida Djalma Batista. A intervenção acontece, neste sábado, 18/2, completando 72 horas de trabalhos ininterruptos no local.

O secretário de Obras, Renato Junior, vistoriou o trecho em obras na manhã deste sábado, 18, e atestou avanços. “Estamos completando 72 horas de trabalho intenso. Virando dia e noite, porque o prefeito David Almeida determinou celeridade”.

“A segunda linha de aduela já está, praticamente, 40% assentada. Ontem mesmo a equipe fez a escavação e a retirada do tubo de ferro antigo”, complementa Renato Junior.

A implantação da primeira linha de aduelas foi finalizada na tarde da última sexta-feira, 17. A construção possui 30 metros de extensão. O igarapé do Bindá foi redirecionado e passa, agora, por dentro das aduelas.

“A determinação do prefeito David é que essa obra seja entregue antes do prazo inicial, de 15 a 20 dias. Por isso, temos várias equipes envolvidas para garantir que trabalhos simultâneos agilizem o processo”, afirma o secretário.

No local, 120 homens estão diretamente envolvidos na obra, além de sete escavadeiras e 120 caçambas. O prazo inicial previsto para entrega da via era de 20 dias, a depender das condições climáticas.