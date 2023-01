Prefeitura garante reforma de terminais de ônibus nos bairros

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá revitalizar 37 terminais de ônibus em bairros da capital, para proporcionar comodidade, segurança e um melhor local para alocar os trabalhadores do sistema de transporte urbano e os usuários dos ônibus.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, verificou, nesta terça-feira, 24/1, as condições dos terminais no conjunto Ajuricaba e no bairro da Paz, ambos na zona Centro-Oeste da capital, acompanhado do vereador Jaildo Oliveira, que disponibilizará recursos de Emenda Orçamentária Parlamentar para ajudar nos reparos dos terminais.

“Estamos visitando os terminais dos bairros para verificar as condições das estruturas físicas para podermos realizar reformas nesses locais e proporcionar mais comodidade e um espaço adequado aos motoristas e cobradores do sistema de transporte da capital”, explicou Paulo Henrique Martins.

Alguns serviços a serem realizados nos terminais serão: troca de telhado, piso, pinturas, melhoria nos banheiros e na estrutura.