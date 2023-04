Prefeitura garante nova lancha para transporte de estudantes em comunidade ribeirinha

Proporcionar dignidade e respeito à comunidade da zona ribeirinha de Manaus é um princípio da atual gestão da prefeitura. Nesse sentido, após seis anos de espera, a escola municipal Nossa Senhora de Nazaré, na Costa do Tabocal, no rio Amazonas, recebeu ontem (20), um novo transporte escolar fluvial, que auxiliará no deslocamento dos estudantes da unidade de ensino, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A lancha possui equipamentos de segurança, como coletes salva-vidas e itens de sinalização.

“O fato mais relevante da gestão David Almeida foi que quando nós assumimos em janeiro de 2021, das 50 lanchas que deveriam estar funcionando, 24 funcionavam de maneira precária, e as demais estavam paradas. Graças ao prefeito e sua visão de respeito pela zona rural, tivemos condições de recuperar todas essas lanchas. Hoje, entregamos a lancha de número 49 revitalizada para a zona ribeirinha”, destacou o subsecretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Campbell.

A gestora da unidade de ensino, que atende 110 estudantes da educação infantil, ensino fundamental dos anos iniciais e finais, professora Filomena Valente, afirmou que a comunidade agradece bastante ao prefeito David Almeida, pela atenção e preocupação em gerar acessibilidade.

“Estamos muito felizes e agradecidos pelo prefeito David Almeida, porque ele tem se preocupado muito com a educação municipal, que realmente tem se transformado em educação de qualidade e excelência. Estamos há seis anos sem essa lancha e nenhuma gestão se preocupou em ajeitar. Mas agora isso mudou com esse olhar humano da nossa administração”, declarou.

Agradecimentos

Para Raimunda Ferreira, 44 anos, mãe do estudante do 7° ano, Eurivan Nascimento, 13 anos, esse momento é histórico para a comunidade. “Foi uma grande honra recebermos esse transporte, depois de seis anos esperando. Para a nossa comunidade isso é uma grande vitória”, afirmou.

“Gostei bastante da lancha, porque vai ajudar muito na nossa escola”, enfatizou o estudante Eurivan Nascimento.

Com informações da Semed