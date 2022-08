Prefeitura garante capacitação de agricultoras em cadeia produtiva de flores ornamentais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), garantiu ontem (20), a participação de 30 agricultoras que fazem parte da “Divas do Agro”, na oficina de arranjos florais da 2ª Feira Agropecuária da Fazenda Santa Rosa, localizada no ramal do Caldeirão, município Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

Durante todo o dia, as agricultoras dos Pólos 3 e 8 da agricultura familiar, na AM-010 e BR-174, comunidades União Azamor, Copasa e São José, participam da ação. De acordo com a diretora de Agricultura e Abastecimento (DAA) da Semacc, Meyb Seixas, a participação delas na oficina de arranjos florais é uma solicitação das próprias produtoras, feita durante o evento Divas do Agro, realizado em julho passado em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-Am).

“É um momento importante para elas, estarem fazendo uma oficina de arranjos florais. O município de Manaus está entre os grandes produtores de flores ornamentais do estado, e estas mulheres, com visão empreendedora, já estão de olho nesta cadeia produtiva, e claro, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semacc, está incentivando e dando todas as ferramentas necessárias para que elas possam se desenvolver”, destacou a diretora.

A Ana Maria Reis, líder comunitária do ramal do Pau-Rosa, enfatiza que a participação delas na oficina é mais uma boa consequência do evento “Divas do Agro”, onde elas tiveram o primeiro contato com as flores ornamentais, o que acabou despertando o interesse na atividade.

“A gente se interessou muito, porque nós temos um trabalho iniciado com plantas ornamentais e ficamos muito interessadas em participar deste curso, e graças à Prefeitura de Manaus e a Semacc, conseguimos chegar até aqui. Em nome das divas presentes, nós agradecemos a mais esta oportunidade”, enfatizou a produtora rural.

A oficina de arranjos florais foi realizada pelo design floral Jabe Bassoline, em parceria com o Sebrae. De acordo com a Vanderleia de Oliveira, gestora de projetos de bioeconomia do órgão, a cadeia de floricultura tropical no Amazonas vem crescendo, tem um potencial grande de geração de renda e pode ser mais uma ocupação para as famílias da agricultura familiar.

“Estamos começando a reorganizar essa cadeia no entorno de Manaus, junto com a prefeitura e o governo do Estado, para a instalação de um polo de cultura tropical que possa atender a floricultura local e futuramente, a médio prazo, começarmos a enviar essas flores que são nativas da nossa região para outras áreas. A maioria das pessoas que está participando da oficina é apoiada pela prefeitura. Elas vieram para conhecer um pouco mais dessa atividade e nós parabenizamos pela iniciativa”, finalizou a gestora de projetos do Sebrae-AM.

Segundo a diretora do DAA da Semacc, além da oficina, as mulheres puderam conhecer e observar as propostas apresentadas na feira.

“É muito bom ver que elas estão fazendo esse desabrochar, fruto do programa Divas do Agro, que despertou nelas o interesse no ‘eu posso, eu consigo, eu sou capaz’. Todo esse ambiente é importante para que elas possam ter suas chuvas de ideias. É isso que a gente quer, que nossos produtores evoluam. E é essa a visão do prefeito David Almeida, que nossos produtores melhorem sua renda e sua qualidade de vida”, finalizou a diretora.

Com informações da Semacc