Prefeitura de Manaus , por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima), realiza ações de arborização na avenida Constantino Nery, no trecho de 5 quilômetros, que vai desde o complexo viário de Flores até o Terminal de Integração 1, no bairro Centro.

Nesta terça-feira (7), foi realizada a demolição de camada asfáltica e de concreto, com o objetivo de ampliar as covas para que as árvores já existentes, possam se desenvolver mais, resultando em maior conforto térmico para a população, dentre outros serviços ambientais. O corredor viário receberá ainda o plantio de 150 mudas de espécies nativas.

O secretário da Semmasclima, Fransuá Matos, participou da ação e realizou o plantio de mudas. Uma delas, foi a Munguba, ou Monguba (Pseudobombax munguba), espécie nativa da Amazônia, que pode chegar a mais de 20 metros de altura. “A Constantino Nery é uma das principais vias da nossa cidade e receberá mais árvores, seguindo as determinações do prefeito David Almeida, para que continuemos superando as metas de arborização de Manaus”, destacou o secretário.

O diretor de Arborização da Semmasclima, Deyvson Braga, afirmou que foram encontrados desafios ao longo do trabalho, como a presença de inúmeras camadas asfálticas, com cerca de 30 centímetros de espessura, além de outras camadas impermeáveis, como de pedras e de concreto.

“Estamos fazendo covas com aproximadamente 1 metro de profundidade, por 80 centímetros de diâmetro, visando garantir uma boa área permeável ao redor das mudas, para que elas possam se desenvolver bem”, destacou o diretor.

Programa Manaus Verde

Por meio do Programa Municipal de Arborização e Conservação Florestal Manaus Verde, a cobertura vegetal em Manaus vem sendo ampliada com o plantio em áreas públicas e distribuição gratuita de mudas à população.

De janeiro de 2021 a outubro de 2024 foram plantadas mais 20 mil mudas na cidade. O Centro de Produção de Mudas da Prefeitura de Manaus, mantido pela Semmasclima, alcançou a marca de 530 mil mudas produzidas. Deste total, mais de 254 mil mudas foram doadas para a população, em ações semanais e itinerantes, que contemplam um bairro e zona distinta da capital, além de doações ao público diretamente no Viveiro ou por meio de doações a escolas, associações comunitárias e outras instituições.

As demais mudas continuam em crescimento no centro, para distribuições e plantios futuros. No âmbito do Programa Municipal de Arborização e Conservação Floresta, destacam-se ainda 295 ações de arborização e conservação nos parques, unidades de conservação e áreas verdes mantidas pela Semmasclima. Além disso, o serviço itinerante de doação de mudas atendeu a 205 diferentes localidades na cidade.