Prefeitura finaliza alargamento de igarapé dos Franceses

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), conclui o alargamento do igarapé dos Franceses, em trecho da avenida Torquato Tapajós, adjacente à rua Senador Raimundo Parente. A área rente à calçada desbarrancou em meados de fevereiro. Nesta segunda-feira, 20/3, as equipes recuperam 50 metros de rede de drenagem profunda no local.

“É essa intervenção que vai sanar de vez o problema de desbarrancamento no trecho. O trabalho segue a todo vapor, com um serviço dinâmico e rápido, sem afetar o trânsito. Aqui, uma equipe realiza a contenção em rip-rap e, do outro lado, implantam gabião, mais conhecido como gaiolas, que estão mais alargadas. Desta forma, o igarapé flui melhor”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

O secretário ressalta a importância de intervenções como essa em leitos de igarapé. “A cidade de Manaus é rasgada por vários igarapés. Na capital, nós temos esse desafio todos os dias, esse é o nosso dever, entender a realidade da nossa cidade, cuidar e melhorar a infraestrutura, conforme determina o prefeito David Almeida”, complementa o secretário de Obras.

A equipe trabalha na recuperação da rede de drenagem. Na sequência, deve finalizar a contenção da margem esquerda do igarapé com rip-rap e a recuperação de 60 metros da calçada.

A equipe é formada por um efetivo de 25 trabalhadores que atuam no trecho erodido com o auxílio de uma escavadeira e uma retroescavadeira para garantir a celeridade e qualidade nos serviços, sem comprometer o trânsito na área.

*Com informações da assessoria