Prefeitura entrega mais um PEV na zona Centro-Sul da cidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), entregou, nesta quarta-feira, 17/8, mais um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) à população. O novo espaço de coleta seletiva está localizado no Empório DB, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da cidade.

Para o coordenador da coleta seletiva da Semulsp, Luiz Paz, os vários pontos de coleta seletiva contribuem para que a população faça descarte dos resíduos recicláveis. No total, 34 PEVs já foram entregues em Manaus.

“Os PEVs ajudam no descarte correto de resíduos recicláveis, como papel, plástico e outros materiais. Manaus possui 34 PEVs espalhados em diferentes zonas da cidade. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário municipal de Limpeza Urbana, Altervi Moreira, é chegar aos 50 pontos de coleta seletiva até dezembro deste ano, deixando nossa cidade mais limpa”, destacou.

O estudante Samuel Guerreiro, 22, agradeceu a iniciativa da prefeitura em promover a coleta seletiva. “Eu passei a separar os recicláveis para contribuir com o meio ambiente. Acho muito importante, pois acredito que as pequenas atitudes podem mudar o mundo”, pontuou.

A Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), realiza campanhas e ações de conscientização em todos os bairros da cidade, porta a porta, e por meio de redes sociais e ampla mídia. A secretaria também conta com o grupo “Garis da Alegria”, que colabora com a campanha, inclusive, com ações nas escolas municipais e estaduais.

