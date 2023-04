Prefeitura entrega mais um Cras revitalizado para atendimento social às pessoas de Manaus

O Cras do Japiim é a oitava unidade desse tipo de serviço e terá capacidade de atendimento a 21 mil famílias do entorno

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã de hoje (19), ao lado do secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, o novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Japiim. O espaço, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), foi totalmente revitalizado visando garantir um melhor acolhimento e atendimento à população da zona Sul.

“Nós estamos reformando 20 das 22 estruturas de Assistência Social que temos em Manaus. Essa é a oitava que estamos entregando e, até o final deste ano, todas estarão reformadas, com todos os equipamentos trocados, além de atualizarmos o nosso cadastro. Quando iniciamos o nosso trabalho, tínhamos apenas 32% de atualização cadastral, hoje, estamos com 85%. Agora, com o aporte de recursos do Ministério, vamos ampliar ainda mais os nossos indicadores. Esse apoio será fundamental para alcançarmos a população que mora nas zonas mais distantes da cidade de Manaus”, enfatizou o prefeito.

Com a revitalização, o Cras do Japiim foi adequado para garantir o cumprimento das Orientações Técnicas desse tipo de equipamento público social e proporcionar o atendimento qualificado às mais de 21 mil famílias referenciadas e residentes dos bairros de abrangência da unidade, sendo eles: Japiim 1 e 2, conjunto Atílio Andreazza, Japiinlândia, conjunto Nova República, Coroado 1, 2 e 3, Ouro Verde, Comunidade Santa Luzia, Vale do Amanhecer e Distrito 2 (exceto conjunto Lula).

Acompanhado pelo secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, o prefeito de Manaus ressaltou as dificuldades logísticas da região amazônica e salientou a importância do fortalecimento da parceria com o governo federal para alcançar mais pessoas com os serviços do Serviço Único de Assistência Social (Suas).

“Agradeço, de antemão, essa ajuda que o secretário nacional sinalizou para gente. O governo federal é um braço atuante, é o nosso parceiro maior, é aquele que nos dá suporte no Suas, para que possamos alcançar muito mais pessoas. Vivemos uma realidade diferente na nossa cidade. As nossas estradas são os rios, e isso dificulta e acaba aumentando os custos das nossas operações. Por isso, essa parceria com o ministério é tão importante para a ampliação da nossa atuação”, destacou Almeida.

Questionado sobre a possibilidade de ampliar os repasses de recursos federais para Manaus, André Quintão citou a existência de um planejamento, para que aconteça a ampliação do cofinanciamento da Assistência Social, além de apoio, que novas parcerias com representantes federais dos Estados aconteçam, por meio de emendas parlamentares.

“Nós temos, hoje, dois desafios. O primeiro é que já existem serviços que os municípios, em geral no Brasil, estão ofertando e não são cobertos pelo cofinanciamento desde 2015. Aqui mesmo, nós temos dois Cras em funcionamento, que não têm esse apoio. Por isso, temos que ter uma linha de expansão para alcançar os demais Cras. Além disso, vamos para o orçamento do ano que vem, buscar um aumento desse recurso. Outra alternativa é buscar uma parceria com o governo legislativo federal, como foi essa aqui, para que essas obras de um maior investimento, de forma física, possam ser realizadas nos Estados”.

Estrutura

O Cras Japiim passou por uma reforma de seus ambientes internos e externos, com a otimização dos espaços das salas existentes, revisão de telhado em telhas trapezoidais de alumínio e calhas metálicas e instalação de forros em lâminas de PVC frisado de 200 milímetros.

Todas as divisórias foram substituídas por drywall e portas em madeira laminada, além de terem sido trocados os revestimentos cerâmicos de salas e circulação interna, louças sanitárias (vasos, lavatórios, metais e acessórios), bem como a instalação de um reservatório de água na área interna do imóvel e a troca de mobiliários (mesas, cadeiras, bebedouros e armários).

Por fim, também foi realizada uma revisão geral das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica do equipamento, com a instalação de novas luminárias e tomadas, equipamentos de proteção e combate a incêndios e pintura geral do imóvel. A área externa foi toda revitalizada com a recuperação dos passeios, jardins, bancos, da área de lazer, iluminação externa, paisagismo e pintura de piso.

Cras

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) têm a finalidade de prevenir a ocorrência de situações de agravamento de riscos sociais nos territórios da cidade de Manaus por meio da garantia de direitos, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso a serviços de cidadania, a partir de ferramentas, como o Cadastro Único.

Com informações da Semcom e da Semasc