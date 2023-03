Prefeitura entrega centro de educação infantil revitalizado para atender 237 crianças

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), reinaugurou ontem (29), o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria do Céu Vaz D ́Oliveira, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste. A unidade de ensino, que aguardava por uma reforma havia mais de 10 anos, atende 237 crianças de 3 a 5 anos, em turmas do Maternal 3, 1º e 2º período.

Representando o prefeito de Manaus, David Almeida, o vice-prefeito, Marcos Rotta, falou da necessidade de uma reforma total na unidade de ensino.

“Há muitos anos, esse Cmei esperava por uma reforma, e agora a prefeitura deu essa resposta. O último que realizou esse feito foi o saudoso Amazonino Mendes. A comunidade aguardava por este dia, sendo mais uma demonstração do nosso compromisso com a educação, assim como em todas as áreas”, comentou Rotta.

A reforma na unidade iniciou em dezembro de 2022, dois meses após uma visita da secretária de Educação, professora Dulce Almeida. “Quando eu vim aqui, vi de perto a necessidade dessa escola e daqui eu saí direto para o gabinete do prefeito David, que é um homem comprometido com o povo. Eu quero todas as nossas escolas em padrão de alto nível, porque as minhas colegas de profissão merecem um local de trabalho digno, onde elas sintam vontade de estar todos os dias”, explicou Dulce.

Reforma

O Cmei passou por substituição das instalações elétricas, luminárias, forro, uma pintura geral, troca da cobertura, paisagismo, execução de abrigo de gás, entre outros serviços. A unidade também teve a ampliação na cozinha, construção de uma quadra recreativa e do muro externo da escola.

“Nossa escola tinha muitos problemas estruturais, mas graças ao olhar do prefeito David e da secretária Dulce, tivemos a revitalização e hoje o nosso Cmei está lindo e toda a nossa comunidade escolar só tem a agradecer”, disse a gestora da unidade, Norma Wanzeler.

O local conta com seis salas de aula, sala de recurso, cozinha, refeitório, depósitos de estivas e fios, quadra recreativa, abrigo de gás, secretaria com coordenação pedagógica, sala dos professores, brinquedoteca, parquinho e banheiros para Pessoas com Deficiência (PcD).

A dona de casa, Stephanie Negrão Pinto, mãe da pequena Samantha de 3 anos, é moradora do bairro há mais de 30 anos e sabia da necessidade de uma reforma no Cmei, para qualificar o ensino para as crianças.

“A escola precisava de reparos com urgência. Estou muito alegre, porque a obra saiu e a minha família vai estudar aqui pela primeira vez em um ambiente lindo e todo preparado”, agradeceu.

Com informações da Semed