Prefeitura entrega Casa Cidadão revitalizada e retoma atividades com grupo de idosos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), entregou, na noite de ontem (14), a Casa Cidadão do bairro Lírio do Vale, na zona Oeste, revitalizada e pronta para a retomada de atividades dos grupos que frequentam o espaço. Desde o início da pandemia de Covid-19 que as casas tiveram as ações suspensas. Com o avanço da vacinação e a diminuição do número de casos da doença, a determinação do prefeito David Almeida foi de que as atividades fossem retomadas.

A revitalização contemplou pintura, troca da vidraçaria, reforma elétrica e hidráulica. No espaço, um dos grupos que atuam é o Flor do Lírio, com um total de 76 idosos, que realizam atividades de educação física, dança, cursos, entre outros.

“Essa casa é uma extensão do Cras Alvorada 3 e a reativação desse espaço é um pleito antigo do grupo de idosas que desenvolve atividades aqui. Estamos muito felizes em poder entregar esse espaço revitalizado”, informa a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Ao todo, Manaus conta com 16 casas cidadãos que, em breve, também irão retomar suas atividades.

Para a aposentada Maria Rodrigues, de 76 anos, a espera pela retomada das atividades finalmente chegou ao fim e, a partir de agora, é voltar a ter momentos de alegria e descontração na companhia dos amigos.

“A nossa expectativa era muito grande. Além da reabertura da Casa Cidadão, hoje estamos fazendo a nossa festa ‘julina’ para comemorar essa data. Fico até emocionada”, comenta Maria.

Atividades

A Casa Cidadão é um espaço destinado à promoção de atividades sociais, esportivas, culturais, artísticas, entre outras. Com público variado, atende principalmente a grupos de mães e de idosos, além de realizar, junto com os Centro de Referência de Assistência Social (Cras), atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Com informações da Semasc