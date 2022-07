Prefeitura entrega bicicletas destinadas a alunos que participaram do Proerd

A Prefeitura de Manaus entregou seis bicicletas que serão dadas a alunos que participam das atividades do 1º semestre de 2022 do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), na tarde desta quinta-feira, 21/7. As unidades foram entregues a representantes da Polícia Militar do Amazonas, em cerimônia realizada no auditório da rede municipal de ensino.

Na oportunidade, o subsecretário de Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Junior Mar, destacou a importância do Proerd na rede municipal de ensino.

“Em nome do prefeito David Almeida e da secretária Dulce Almeida, destaco que esta é uma parceria importante, de resistência ao uso de drogas, porque nós temos consciência que esse é um caminho extremamente difícil quando se entra. E como lidamos com um público ainda mais jovem, com crianças, evitar que eles entrem nesse caminho é o melhor trabalho que temos a fazer nesse sentido. Então que essas bicicletas alcancem o coração dessas crianças, sensibilize famílias e que as nossas comunidades sejam impactadas positivamente por essa ação”, ressaltou.

Atualmente o programa está sendo executado em 20 unidades do município e só neste primeiro semestre já beneficiou mais de 3 mil alunos. O objetivo do programa é realizar tarefas voltadas à prevenção do uso indevido de drogas e situações geradoras de violência que coloquem em risco à saúde, a integridade física e as perspectivas de desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes.

A parceria com a Polícia Militar, por meio do Proerd, já ocorre desde o início das atividades do programa em Manaus, com um alcance de mais de 65 mil alunos atendidos até o ano de 2021. Para este ano, a perspectiva de atendimento com aulas, oficinas e palestras é de aproximadamente 9 mil alunos.

Na Semed, a ação é coordenada pela Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe). O gerente do setor, Mário Jorge Lima, destaca qual foi a motivação para a entrega das bicicletas.

“Só neste primeiro semestre, mais 3 mil alunos participaram desse programa, então nada mais justo que fazer isso para incentivar e premiar nossos estudantes”, ressaltou o gerente.

O gerente do Gacpe explicou também que será feito um sorteio dessas bicicletas e que seis Divisões Distritais Zonais (DDZ) serão contempladas e que posteriormente as unidades serão entregues para os alunos sorteados em uma cerimônia a ser realizada na última semana de julho.

“Serão sorteadas seis bicicletas no total, uma por DDZ, inclusive teremos um culto de celebração aos 20 anos de existência do Proerd e provavelmente nesse momento será feito o sorteio, e no dia 27/7, na Escola Municipal Fernando Timóteo, essas bicicletas serão entregues aos alunos que foram sorteados previamente”, disse.

O subtenente Hamilton Caetano, que na cerimônia de entrega representou o coordenador-geral do Proerd no Amazonas, Major Alisson Henriques, agradeceu e parabenizou a Semed pelo gesto.

“Isso é importante para prestigiar o esforço e a dedicação dos alunos e serve para incentivar a entrada de novos participantes no programa que já ajudou muito alunos na construção do seu caráter e de sua formação pessoal. Então parabenizamos a Semed por esse gesto que com certeza vai representar muito para os alunos que serão premiados”, comentou.

*Com assessoria