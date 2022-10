Prefeitura entra na fase de conclusão das obras em erosão no bairro São Raimundo

A Prefeitura de Manaus vem trabalhando desde do mês de abril em uma obra de contenção da área de desbarrancamento no beco Darci Azambuja, localizado no bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já concluíram 95% dos serviços.

A obra ficou bastante conhecida no começo pela técnica que as equipes da Seminf utilizaram para fazerem a concretagem do talude, por meio de rapel, onde os técnicos especializados ficaram pendurados em cordas para que o trabalho fosse executado de forma eficaz. Como a área fica localizada à margem do rio Negro, esta era a única forma para se trabalhar, atuando de forma emergencial, para realizar a contenção do talude com o rip-rap, implantando uma nova rede de drenagem.

Após essa etapa, as equipes realizaram a contenção do rip-rap, com 70 metros de comprimento na encosta, grampeamento do solo e a projeção do concreto no talude. O engenheiro Igor Mendes, que permanece à frente da obra, mencionou os serviços que ainda faltam ser executados e destacou que a obra está em fase de finalização.

“Estamos na fase final dos serviços, mas para entregarmos dentro dos padrões da Prefeitura de Manaus como determina o nosso prefeito David Almeida e o secretário de Obras Renato Júnior, nossa equipe vai concluir com a drenagem superficial que é calçada, sarjeta e meio-fio, depois há limpeza para entregarmos tudo transformando com segurança e qualidade aos moradores”, afirma Igor.

A empreendedora Jamily Loureiro, proprietária da peixaria do Joca, compartilha as dificuldades que já presenciou e enfrentou, e celebra a conquista da obra.

“Aqui nós tínhamos muito problema que caia o barranco, as escadas e as casas dos moradores e, graças a Deus, com essa obra já melhorou muito e vai melhorar muito mais, não só para gente, mas para os outros moradores que sofriam e agora foram beneficiados. Só tenho a agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário de Obras Renato Júnior”, disse Jamily.

*Com assessoria