Prefeitura encerra 2ª edição do programa Salto com apoio a mais de 200 empreendedores

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), encerrou hoje (15), a 2ª edição do programa “Salto: Aceleradora de MEIs”, que certificou 204 participantes, em cerimônia na sede da prefeitura.

Durante a solenidade, os formandos participaram da última etapa, que se configura como Demoday, onde 12 participantes, sendo uma dupla de cada turma, são escolhidos para apresentar os benefícios e valores de seus próprios negócios em formato de pitch. A ideia é proporcionar um momento de muito networking e prepará-los para futuros investidores no mercado.

“Em nome da Prefeitura de Manaus, agradeço a confiança dos empreendedores no serviço da secretaria. Ao longo desses dois anos de gestão, nós temos entregado à população um trabalho com excelência e qualidade, humanizando os números e conhecendo quem estamos qualificando. A Semtepi vem colocando à disposição cursos como esse, programas e ações que preenchem lacunas no mercado de trabalho e ambientes de empreendedorismo na cidade. O Salto foi um presente para nós e não para por aqui, porque a operação do poder público precisa ter resultado”, destaca o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

O programa é executado pelo Instituto Impact Hub e visa fortalecer a cultura empreendedora na capital amazonense, com foco no desenvolvimento de capacidades extracurriculares, para que mais empreendedores tenham acesso à informação sobre mercado, comércio e qualidade de produtos e serviços oferecidos por suas microempresas.

“Hoje temos um sentimento de gratidão muito grande porque eu estive nos dez encontros com as quatro turmas. Acompanhar a trajetória deles é muito bonito e cada um tem uma história muito legal. Ouvir, conhecer e ver o quanto eles foram resilientes para chegar até aqui, me deixa muito orgulhoso. Vejo que a maturidade que eles têm em relação ao negócio deles é a confiança, porque muitas pessoas chegam no primeiro dia sem se reconhecerem como empreendedores”, explica o facilitador e líder de turma do Salto, Roma Chavez.

De acordo com a empreendedora do ‘Caboca Designer’, Carla Batista, que recebeu toda a capacitação do Salto, o programa contribuiu muito para sua formação e conhecimento de mercado, além de aumentar o networking e inovar com as características amazônicas.

“A principal contribuição do curso para mim é exatamente a parte de finanças e precificação. Descobri que eu estava cobrando mais barato, então minha a mentoria serviu para entender todo esse fluxo de caixa, como funciona o investimento, a divisão de capital, a importância de ter o MEI, o CNPJ e um banco digital. Todas as aulas foram fundamentais para me dar ânimo e encontrar pessoas tão incríveis que realmente se tornaram uma rede de ajuda. Com certeza indico esse serviço público para quem é microempreendedor, iniciante e está abrindo ou já tem uma microempresa, para que não desistam do seu empreendimento”, comenta a participante.

