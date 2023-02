Prefeitura e Senac promovem capacitação estética para manicures neste Carnaval

Com o objetivo de promover alternativas para a geração de renda durante a época de Carnaval, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está realizando, nesta semana, o curso “Técnicas de Unhas Artísticas”, voltado às mulheres de baixa renda.

As aulas estão sendo ministradas no Centro de Educação Profissional José Tadros, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade, e serão finalizadas nesta sexta-feira, 10/2.

Com uma carga horária total de 15 horas, o curso é ministrado para mulheres atendidas pelo Instituto Mulheres Soberanas, Organização da Sociedade Civil (OSC), acompanhada pelo CRDM e que promove cursos de capacitação para mulheres em estado de vulnerabilidade social na capital. De acordo com a gerente do centro de educação onde as aulas são realizadas, Laís Lima, a capacitação faz parte de uma parceria de longa data, que representa uma transformação na vida de muitas mulheres.

“Desde o ano passado temos trabalhado várias capacitações e qualificações nessa área voltada mais para a beleza, justamente para que essas mulheres, que são pessoas de baixa renda, que são público prioritário, enxerguem no curso uma transformação na vida delas”, afirma.

“É de extrema importância o processo de qualificação da mulher, porque é por meio da qualificação que ela pode ter a sua autonomia e a partir dessa autonomia fazer suas próprias escolhas”, explica a assistente social Soraya Araújo, do Centro de Referência dos Direitos da Mulher (CRDM), equipamento da Semasc responsável por mediar essa parceria entre o poder público e o Senac.

“A mulher tem várias necessidades, e todas as vezes no atendimento sempre é sinalizada a necessidade de independência financeira, então quando você consegue proporcionar essa alegria a essa mulher, o olhar muda: ela se percebe como parte de um processo em que ela pode contribuir. Acima de tudo, a sua autonomia torna essa mulher independente”, completa.

Para a instrutora Adriane Sampaio, a chance de participar do processo de crescimento profissional das alunas do curso é uma oportunidade altamente satisfatória e positiva. “Para mim é muito satisfatório poder ajudar ainda mais essas mulheres que estão no mercado de trabalho e que muitas vezes são aquelas que trazem o sustento para dentro de casa”, comenta.

Na cidade há três anos, é por intermédio dos conhecimentos em manicure aprendidos em outras capacitações que Lany Aguiar, 29, cuida dos filhos. Mesmo já trabalhando na área, Lany aproveitou a oportunidade para adquirir ainda mais sobre a profissão. “Estou achando maravilhoso, aprendendo muitas coisas, muitas técnicas novas que eu não conhecia e que agora já estou pegando a prática para melhorar o meu trabalho”, afirma.