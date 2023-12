Prefeitura e parceiros somam 160 mil atendimentos no ano com o ‘Manaus Mais Cidadã’

Encerrando o cronograma de grandes ações de promoção da cidadania e garantia de direitos na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com secretarias municipais e estaduais e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), realizou hoje (9), a 10ª edição do mutirão de serviços públicos “Manaus Mais Cidadã”. A ação aconteceu na escola municipal Francisco Nunes da Silva, localizada na comunidade Bela Vista, no bairro Puraquequara, na zona Leste, oferecendo mais de cem serviços gratuitos à população.

Em sua última edição deste ano, o mutirão registrou mais de 2,5 mil pessoas nas instalações da escola, contabilizando 11 mil atendimentos ao longo de toda a manhã e finalizando o ano com 165 mil atendimentos realizados pelo programa “Manaus Mais Cidadã” e suas ações paralelas em todas as zonas da cidade.

“Tivemos como missão ao longo de todo o ano de 2023, através da reformulação do programa ‘Manaus Mais Cidadã’, favorecer o acesso da população aos diversos serviços públicos ofertados pela Prefeitura de Manaus e outros membros do poder público. É com este projeto que conseguimos mostrar, por meio da cidadania, da garantia de direitos e do trabalho integrado da gestão David Almeida, que existem, sim, formas eficazes e exitosas para se lidar com a vulnerabilidade social vivida por tantas famílias em nossa cidade a médio e longo prazo”, destacou a subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e Direitos Humanos, Graça Prola.

De acordo com o diretor do Departamento de Direitos Humanos e principal coordenador do programa “Manaus Mais Cidadã”, Lúcio Moisés Gusmão, a reformulação do projeto, iniciada em março deste ano, com sua ampliação extensiva, foi motivada pela crescente demanda da população por acesso facilitado a diversas políticas públicas do município e as dificuldades logísticas agravadas pelo período pandêmico. Ao olhar para trás, o coordenador ressaltou o sentimento de “dever cumprido”.

“Ultrapassar os 160 mil atendimentos no ano mostra que a população entendeu a importância desse projeto que é o ‘Manaus Mais Cidadã’ e o abraçou, o que quer dizer que alcançamos nosso objetivo. Aquele usuário que não poderia se deslocar durante a semana para ter acesso a esses serviços, agora tem a oportunidade de recebê-los dentro de sua comunidade, em um único espaço e num dia livre graças ao trabalho de todos que estão aqui hoje. É um sentimento de dever cumprido para com a população”, concluiu.

Entre os principais serviços ofertados durante o mutirão, destacaram-se a inserção e a atualização do Cadastro Único, serviços de saúde, agendamento para castração de animais domésticos e vacinação antirrábica, exames oftalmológicos e orçamento para lentes e armações, serviços de embelezamento, orientação jurídica, entre outros.

Gestão que se aproxima do cidadão

Acompanhando de perto os atendimentos realizados por sua equipe no cadastro de cidadãos nos programas “Morar Melhor” e” Manaus Minha Casa”, o titular da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves, destacou a importância da aproximação da gestão municipal e de todas as políticas públicas do município para com seus públicos-alvo.

“É fundamental que a prefeitura vá onde as pessoas precisem de seu apoio. Hoje oferecemos diversos serviços, programas, benefícios, orientações e tudo mais que a comunidade possa vir a precisar para melhorar sua qualidade de vida. São projetos como o ‘Manaus Mais Cidadã’ que demonstram o quão importante é a realização de ações de atendimento geral dentro das comunidades de nosso município”, afirmou.

Professora da rede municipal de ensino, Telma Guedes, de 42 anos, aproveitou a ação para deixar os exames de saúde da filha e dos sobrinhos em dia, além de procurar orientação quanto ao pagamento do seu Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). “Todos os atendimentos foram muito proveitosos e em todos os espaços que precisei ir fui muito bem recebida, atendida e orientada, tudo muito eficiente e rápido”, disse.

Já a dona de casa Victória dos Santos, de 22 anos, após receber um pacote de fraldas descartáveis doadas pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) para a distribuição aos comunitários, decidiu também procurar pela emissão da sua segunda via da Certidão de Nascimento. Após os atendimentos, Victória também elogiou a iniciativa.

“É algo que acaba sendo muito útil para nós, principalmente mulheres que são mães. Eu precisava dessas fraldas pois tenho dois filhos, assim como também precisava dessa documentação para que eu conseguisse realizar a emissão da minha carteira de identidade. Então, poder sair daqui com pelo menos dois problemas resolvidos já é algo que faz muita diferença”, explicou.

Parceiros

A iniciativa “Manaus Mais Cidadã” é coordenada pela Semasc, em parceria com as secretarias municipais de Saúde (Semsa), do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Educação (Semed), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Limpeza Urbana (Semulsp), de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), de Administração (Semad), de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), de Infraestrutura (Seminf) e de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), além do Fundo Manaus Solidária (FMS), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Fundação Doutor Thomas (FDT), Fundação Manaus Esporte (FME), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Casa Militar, Casa Civil, Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Conselho Tutelar, Polícia Militar do Estado do Amazonas (PM-AM), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Amazonas Energia, Águas de Manaus, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Feira de Talentos da Ange, agências humanitárias da Organização das Nações Unidas (ONU) e OSCs.

Com informações da Semasc