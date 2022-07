Prefeitura e governo definem local de letreiro de Manaus no entorno do Teatro Amazonas

Um dos 50 monumentos urbanos do mundo, com suas telhas esmaltadas que vieram da Alsácia, região na França, o Teatro Amazonas recebeu visita técnica de equipes da Prefeitura de Manaus e do governo do Estado, para a definição da localização do próximo letreiro turístico oficial da capital que será instalado no entorno do largo São Sebastião, nas proximidades do famoso Tacacá do Largo, tendo vista de frente para a casa de espetáculos.

A visita para definir o melhor local de ângulo para instalação do letreiro foi feita pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Carlos Valente, e o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Com letras em metal usadas como protótipos, os gestores pontuaram o local de instalação e ângulos melhores para foto envolvendo o entorno, o Teatro Amazonas e o letreiro.

“Quero novamente parabenizar a iniciativa da prefeitura, que mostra compromisso com o turismo local, colocando o mobiliário de forma ordenada e planejada. Fizemos estudo de ângulos para fotos e uso pela população. Vai valorizar muito a nossa cidade e será mais uma alternativa a todos que visitam ou vão conhecer o Centro Histórico de Manaus”, afirmou Apolo.

Valente pontuou a importância da instalação do letreiro em tão significativo espaço da capital, se integrando ao patrimônio do Amazonas e da cidade, que é o Teatro Amazonas.

“Estamos tendo o cuidado técnico e com o entorno para a melhor implantação, respeitando toda essa paisagem e arquitetura. Estamos em tratativas com o Iphan para a aprovação”, comentou o diretor-presidente.

Atualmente, o Teatro Amazonas consta na lista indicativa a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sua cúpula é composta por cerca de 36 mil telhas em formato de “escama”, esmaltadas e vitrificadas, produzidas na Alsácia, região que hoje pertence à França, antes território alemão.

Mobiliário

O primeiro mobiliário de letreiro foi inaugurado pelo prefeito David Almeida, no complexo turístico Ponta Negra. O letreiro turístico oficial de Manaus não tem custo aos cofres da prefeitura, sendo seu valor pago por meio de medidas compensatórias do Implurb.

O mobiliário passa a ser a assinatura oficial da capital e será replicado em outros pontos, como a praça da Matriz e no futuro parque Encontro das Águas.

O letreiro turístico da Ponta Negra tem 10,50 metros de comprimento, 2,80 metros de altura, traz as letras da palavra ‘Manaus’ e elementos vazados como corações e árvores. Todo o corpo do mobiliário foi construído usando chapas metálicas, com estruturas em uma base de concreto para fixação segura, além de iluminação cênica.

Teatro Amazonas

Inaugurado em 1869 e localizado no largo São Sebastião, o Teatro Amazonas é um monumento de arquitetura ímpar e história singular, tendo intensa ocupação artística e programação semanal, além de ser palco e cenário de famosos festivais e espetáculos. Poucas cidades do mundo fizeram a construção de um teatro tão central para suas aspirações de grandeza urbana.

Com informações do Implurb