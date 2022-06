Prefeitura divulga o funcionamento dos serviços essências durante feriado de Corpus Christi e no ponto facultativo

A Prefeitura de Manaus manterá nesta quinta-feira, 16/6, feriado nacional de Corpus Christi, e na sexta-feira, 17/6, ponto facultativo no município, previsto no decreto do prefeito David Almeida de 24 de janeiro, os serviços essenciais em funcionamento para o atendimento da população.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que, nos dois dias, a rede de assistência da Prefeitura de Manaus vai manter os serviços de saúde que funcionam em regime 24 horas – o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e a Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT) – além da clínica da família Carmen Nicolau, que atende das 9h às 18h nos fins de semana e feriados.

A Maternidade Dr. Moura Tapajóz está localizada na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste da capital, e a clínica da família Carmen Nicolau fica na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul, zona Norte.

As 12 unidades de horário ampliado, com funcionamento nos fins de semana, voltam a atender no sábado, 18/6, das 8h às 12h, com todos os serviços de rotina, inclusive vacinação contra a Covid-19, sarampo, influenza e demais vacinas do calendário básico. Os locais e endereços podem ser consultados no site semsa.manaus.am.gov.br ou diretamente pelo link https://bit.ly/ubshorarioampliado.

Os demais serviços serão retomados na segunda-feira, 20/6.

Limpeza

Nesta quinta-feira, 16/6, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguirá em ritmo de plantão para os serviços de varrição nas principais vias e pontos estratégicos da cidade. Já a coleta de lixo vai funcionar normalmente em todos os bairros da capital.

A equipe da Semulsp vai atuar normalmente em Manaus, nesta sexta-feira, 17/6, nos bairros da capital, com serviços de coleta, remoção, varrição, capinação e outros. Também vai ocorrer a coleta das balsas na Panair, Porto de Manaus e Manaus Moderna. A equipe de educação ambiental também estará nas ruas da capital.

Mercados

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio

informal (Semacc) informa que as galerias Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, e dos Remédios, na rua Miranda Leão, ambas no Centro; e o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Cidade de Deus, zona Norte, neste feriado de Corpus Christi, 16/6, funcionam das 8h às 14h. Na sexta-feira, 17/6, e sábado, 18/6, os centros de compras funcionam normalmente, das 8h às 18h. Já no domingo, 19/6, os três espaços permanecem fechados.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, no feriado de Corpus Christi, funciona das 6h às 12h. Na sexta-feira, 17/6, e no sábado, 18/6, abre das 6h às 17h. No domingo, o Adolpho Lisboa

também funciona somente das 6h ao meio-dia.

Nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus, os horários são os

seguintes:

Feira municipal Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e feira municipal da Banana – as duas no Centro, funcionam das 3h às 18h, todos os dias.

Feira municipal do Produtor da zona Leste, estará aberta ao público das 6h às 18h.

A Feira da Panair, bairro Educandos, zona Sul, receberá o público das 6h às 18h. Já o tablado do peixe, na mesma feira, funciona das 18h às 6h.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, no Centro, e no shopping Phelippe Daou, zona Norte de Manaus, estarão suspensos nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17/6, em virtude do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo.

As atividades retornam na segunda-feira, 20/6. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços do Sine Manaus. A população pode se dirigir aos postos de forma presencial, portando os documentos pessoais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, das 8h às 17h.

