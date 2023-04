Prefeitura destaca aumento de quase 500% de mediadores para a Educação Especial

Durante reunião hoje (4), a Prefeitura de Manaus destacou a busca por soluções para a Educação Especial, na rede municipal de ensino, e reforçou as ações como um aumento de quase 500%, em um ano, no número de mediadores atuando nas escolas municipais. O encontro foi no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e reuniu representantes da sociedade civil organizada e vereadores da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, apresentou as ações e projetos voltados aos 7.833 alunos com deficiência. De acordo com ela, a Semed trabalha ainda para a contratação de mais mil mediadores para atender esses estudantes e tem intenção de criar o cargo de Professor Mediador na rede municipal de ensino, já no próximo concurso.

“Nós temos compromisso, não são promessas, com o bem-estar da nossa sociedade de Manaus, tornar uma cidade melhor para se viver e que possamos também entregar melhores cidadãos e melhores cidadãs. E para isso, estamos qualificando o processo de ensino para a Educação Especial, com um aumento grande no número de medidores, com a promoção do primeiro Seminário da Educação Inclusiva que teve a participação de mais de 1.500 pessoas, além da implantação de salas de recursos nas creches e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis)”, completou Dulce.

O presidente da Comissão de Educação da CMM, vereador professor Samuel, ressaltou os avanços na gestão municipal nos últimos dois anos. Os dados e as ações apresentadas foram aceitos pela comissão, que faz questão de trabalhar em conjunto por mais benfeitorias para a cidade.

“A comissão ficou satisfeita. Entendemos que essa é uma ação verdadeira e vai atender de forma crescente esses mais de 800 mediadores, e na sequência já entram mais mil. Sabemos que isso vai incrementar e vai ter um avanço muito grande na questão do atendimento das Pessoas com Deficiência, os PcDs, nesse processo de inclusão que é uma prioridade na gestão da secretária Dulce Almeida e do prefeito David Almeida”, completa o vereador.

Representando a sociedade civil organizada, Fabiana Nascimento, do Instituto Borboletas Azuis e do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, destacou que essas ações, para a Educação Especial, são uma resposta à sociedade.

“Eu saio daqui feliz que os PcDs, que tem laudo e estão na rede municipal, vão ser beneficiados com esses mediadores e o cargo vai ser finalmente criado. Isso com certeza reforça o exercício da cidadania e a inclusão social”, concluiu Fabiana.

