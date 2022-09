Manaus lidera de novo o ranking de geração de emprego com carteira assinada no Brasil

O prefeito David Almeida anunciou, nesta terça-feira, 13/9, que Manaus se mantém em primeiro lugar no ranking nacional de empregabilidade com a geração de empregos com carteira assinada, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), com mais de 3,5 mil trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, de janeiro a agosto de 2022.

A informação tem como base de dados o Sistema Nacional de Emprego, do Ministério da Economia, que coloca o Sine Manaus em primeiro lugar no ranking nacional de eficiência no encaminhamento de profissionais para vagas no mercado de trabalho. O Sine Manaus está com 31% de eficiência nesse encaminhamento, à frente dos Sines do Mato Grosso do Sul e do Ceará, com 24% e 22%, respectivamente. Acesse o ranking neste link https://www.gov.br/pt-br/servicos/acessar-indicadores-do-sine.

“Hoje é um momento muito feliz para a Prefeitura de Manaus. O Ministério da Economia, a partir da Secretaria de Trabalho, acabou de publicar que, pelo segundo ano seguido, Manaus tem a melhor Secretaria de Trabalho e a mais eficiente do Brasil. O Radyr Júnior é o melhor secretário do Brasil com relação a emprego e trabalho aqui na cidade de Manaus. Inclusive, o Sine Manaus ganhou de todos os Estados brasileiros e a nossa secretaria superou todas as secretarias de Trabalho do país. Portanto, parabéns”, afirmou o prefeito.

O grande anúncio foi realizado na cerimônia de assinatura da ordem de serviço para o início da reforma da feira municipal do Jorge Teixeira 1, na zona Leste. “Também vai chegar o momento em que vamos ser a melhor secretaria de feiras e mercados do Brasil. Estamos há pouco mais de um ano recuperando esses espaços esquecidos por anos em Manaus e vamos recuperar todos. É o nosso compromisso com o povo carente e trabalhador desta cidade”, completou o prefeito.

Números

De acordo com informações do Sine Manaus, no primeiro semestre de 2022, a capital amazonense já ofertou 3.525 vagas e inseriu 3.351 profissionais no mercado com carteira assinada. No ano passado, Manaus empregou exatos 3.615 trabalhadores ao longo de 2021, segundo o Ministério da Economia. Ao todo, 5.465 oportunidades foram oferecidas pelo Sine Manaus no ano passado, número bem superior às 900 vagas disponíveis em 2020.

“Essa colocação positiva no ranking de eficiência nos encaminhamentos quer dizer que estamos no caminho certo. Muito em breve estaremos comemorando novamente o primeiro lugar na geração de emprego neste ano. A consolidação desse número será em janeiro do ano que vem, mas trabalhamos para manter esse bom número com uma gestão focada na melhoria da qualidade de vida do trabalhador manauara”, comentou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Além da oferta de vagas de emprego, o Sine Manaus também promove programas e ações que buscam qualificar os profissionais e fomentar o empreendedorismo local como o projeto Kit Pneus e os programas Auxílio Empreendedor; English Manaus; Salto e Empretec, entre outros.

*Com assessoria