Prefeitura de Manaus reinaugura escola municipal Dom Milton na zona Norte

Dando continuidade à reestruturação e ampliação das unidades de ensino, o prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou nesta quarta-feira, 31/5, a escola municipal Dom Milton Corrêa Pereira, localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital amazonense. A unidade de ensino, que não recebia reformas há mais de 26 anos, tem capacidade para atender a mil estudantes de 1º ao 5º ano.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou que com a reforma, será possível oferecer aos estudantes, as condições necessárias para uma melhor qualidade de ensino e aprendizado.

“Nós estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus, são 323 escolas reformadas, ampliadas e transformadas, entregues a comunidade para melhorar o ensino e aprendizado na nossa cidade, para que os nossos alunos possam vir para um ambiente escolar saudável e agradável”, afirmou Almeida.

A escola teve a substituição das instalações elétricas, de luminárias, do forro, de louças, de revestimento, de reservatório de água, troca de cobertura, pintura interna e externa. Na revitalização, a unidade recebeu a ampliação da cozinha, depósitos e arquivo.

O local possui 16 salas de aula, arquivo, diretoria, pedagogia, cozinha, depósitos, biblioteca, Centro de Tecnologias Educacionais (CTE), secretaria, banheiros masculinos e femininos e sala de reforço.

Para a secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, o trabalho realizado pela atual gestão municipal garante uma melhor qualidade de ensino para os alunos e conforto para os profissionais da educação.

“Isso é o que essas crianças merecem, o que sempre mereceram, centro de tecnologia, novas estruturas, novas salas de aula, aulas de reforço, e nós também lançamos o desafio para melhorar ainda mais o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), porque a nossa intenção é transformar os nossos alunos, nós melhores alunos do Brasil”, completou.

Agradecimentos

A gestora da unidade, Alcinea Petrelli, reforçou a importância dessa reforma, uma vez que a escola é um marco na comunidade do Monte das Oliveiras.

“Essa é uma escola que atende quase 1.050 crianças de uma comunidade grande e há 26 anos, desde o ato de criação da escola, que ela não recebeu uma reforma de grande porte. É uma escola bonita, é uma escola com cores alegres, uma escola com foco para todas as pessoas que necessitarem deste ambiente”, disse a gestora.

Para a professora Marion Menezes, que leciona na escola há cerca de 22 anos, o resultado entregue mostra que para a evolução da educação é necessário o empenho de todos, desde a liderança da gestão municipal, até os servidores das escolas.

“Tanto a equipe do prefeito David Almeida, como a equipe da nossa escola, todos, todos em especial a nossa gestora Alcineia Petrelli, que passou várias horas além do necessário aqui na escola, foram importantes para concretizarmos esse momento maravilhoso”, finaliza a professora.