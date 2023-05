Prefeitura de Manaus realiza serviço de limpeza na Constantino Nery

A Prefeitura de Manaus realizou nesta quarta-feira, 10/5, uma ação de limpeza no canteiro central da avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, próximo ao Terminal I, com 20 trabalhadores que executaram serviços de capina, poda e recolhimento de lixo.

A iniciativa faz parte de um programa de manutenção e limpeza desenvolvido pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) com o objetivo de deixar a cidade revitalizada.

Os trabalhadores utilizaram equipamentos adequados e seguindo todas as normas de segurança para realizar as atividades. A capina e a poda foram feitas com cuidado para não danificar as plantas e os arbustos, e o recolhimento do lixo foi feito de forma organizada.

Segundo o secretário da Semulsp, Sabá Reis, a ação faz parte de uma série de iniciativas que estão sendo realizadas em toda a cidade para garantir a limpeza e a conservação das áreas públicas. “Estamos trabalhando para manter a cidade limpa e agradável para todos os moradores e visitantes. Essa é uma ação importante que contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. É uma determinação do prefeito David Almeida, cuidar bem de toda a cidade”, afirmou.

O secretário ressaltou a importância da colaboração da população no processo de limpeza da cidade. “É fundamental que cada cidadão faça a sua parte, mantendo as ruas e os espaços públicos limpos e evitando o descarte irregular de lixo”, salientou.

“Com essa ação de limpeza no canteiro central da Constantino Nery, a Prefeitura de Manaus reafirma o seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente, promovendo uma cidade mais saudável e agradável para todos”, destacou Sabá Reis.

