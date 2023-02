Prefeitura de Manaus realiza operação ‘Carnaval’ ordenando o mercado informal nas áreas de eventos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), atua neste sábado, 4/2, na operação “Carnaval” com o ordenamento e fiscalização do comércio de ambulantes no entorno dos locais onde serão realizados os eventos carnavalescos.

A ação está sendo realizada em três áreas da zona Centro-Sul da capital, onde acontecerão os blocos de Carnaval como na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada; na rua Ferreira Pena com boulevard Álvaro Maia; e na arena Pódium, localizada na avenida Constantino Nery, no bairro Flores.

Cerca de dez fiscais, com o apoio da Guarda Municipal, participam do ordenamento, para que o folião possa brincar com segurança e ter liberdade de trafegabilidade, sem ser prejudicado por obstrução irregular das calçadas.

De acordo com o diretor de Comércio Informal da Semacc, Roberto Bezerra, as ações serão realizadas durante todo mês de fevereiro, quando acontecem as festas de momo.

“Estamos trabalhando para dar tranquilidade aos foliões e vendedores do comércio informal, que nesta época aproveitam para ter um dinheiro extra. Queremos colaborar para que todos possam brincar e trabalhar ordenadamente”, explicou Bezerra.