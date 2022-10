Prefeitura de Manaus realiza 70 ações de limpeza por toda cidade

A Prefeitura de Manaus atuou, nesta terça-feira, 25/10, em 70 pontos da cidade com trabalhos de limpeza. Entre os locais contemplados, a avenida do Turismo recebeu serviços de capina, poda, raspagem e recolhimento de lixo pela equipe da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Ao todo, cinquenta garis realizaram o trabalho por toda a extensão da via. A equipe da poda foi orientada a aparar os galhos das árvores e plantas, para não atrapalhar a visibilidade dos motoristas e nem incomodar os pedestres. Já a capinação foi realizada tanto no canteiro central quanto nas calçadas laterais. Nos meios-fios, foi feita uma raspagem, para recolher a terra acumulada.

Outro ponto da cidade que recebeu os serviços da prefeitura foi a avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, onde 50 servidores capinaram e varreram toda avenida. As varredoras mecanizadas atuaram no local, adiantando o serviço.

Mesmo com ponto facultativo na cidade, em comemoração ao Dia do Servidor Público, a Semulsp trabalhou com afinco e dedicação para deixar a cidade mais limpa. O secretário da pasta, Sabá Reis, disse que a melhor forma de comemorar o Dia do Servidor é trabalhando por Manaus. “Não tem coisa melhor que servir a nossa cidade. Aqui trabalhamos com sorriso no rosto e, acreditem, fazemos juntos a maior festa”, destacou.

A secretaria já incluiu, no cronograma de trabalho desta semana, ações de limpeza na bola do Produtor, bairro São José, na comunidade Nova Vitória, zona Leste, e no Distrito Industrial, zona Sul.

*Com assessoria