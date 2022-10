Prefeitura de Manaus participa da ‘Brazil Travel Market’, o maior evento de turismo do Brasil

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), participa, nesta quinta-feira, 20/10, da 11ª edição do Brazil Travel Market (BTM), que é considerado o maior evento de turismo B2B do país.

No estande de Manaus, as belezas naturais da fauna e flora, como cenário para o ecoturismo, ganham um grande destaque. Os visitantes conseguem fazer uma verdadeira imersão e interagir com as atividades propostas, além de conhecer os projetos da cidade.

“Levar Manaus para um evento de grandes negócios no segmento de turismo é pulverizar de forma estratégica todo o nosso potencial para grandes centros. Essa é uma feira que vai nos permitir também ter um outro olhar no ponto de vista do turismo”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

A expectativa de público é de 5 mil pessoas ao longo dos dois dias do evento, que reúne Estados brasileiros e países do Oriente Médio. Para a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, o estande de Manaus vem com uma proposta interativa e imersiva.

“Já estamos em Fortaleza, na montagem dos bastidores do nosso estande. Ele já está se materializando. Daqui a pouco, vamos estar com o nosso material todo no balcão, para que o público chegue e receba as informações sobre Manaus, deguste a nossa bananinha e a nossa bala de cupuaçu”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

Além disso, a culinária amazônica vai ganhar destaque especial ao longo dos dois dias de evento. O chef Cláudio Procópio irá preparar pratos, como ‘Carpaccio de Pirarucu’ e ‘Pirarucu defumado com geleia de cupuaçu’.

“A expectativa de participar desse evento está sendo positiva. Fico muito feliz em poder contribuir para levar um pouco do paladar da Amazônia para o restante do país. Espero que gostem”, completou Procópio.

Brazil Travel Market

A 11ª edição da Brazil Travel Market (BTM) é o evento de negócios considerado um dos mais importantes do país no segmento do turismo.

Voltada para agentes e operadores de viagens, a programação da BTM contempla feira, capacitações, fóruns e rodadas de negócios. O evento também conta com a participação de governos municipais, estaduais e federal, associações de classe da indústria do turismo e imprensa especializada, entre outros.

O evento ocorre nos dias 20 e 21 de outubro. Estandes de Israel, Holanda, Rio de Janeiro também estarão com atividades.

