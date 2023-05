Prefeitura de Manaus ordena comércio informal em eventos do Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), trabalha no ordenamento do comércio informal no entorno do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste, onde acontecem as programações em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado nesta segunda-feira, 1º/5.

Acompanhando toda a ação, Luciano Mendes, diretor do Departamento de Comércio Informal (Decin), explica que o trabalho facilita a logística das vendas, a circulação dos frequentadores do evento e a organização no local, na qual a atual gestão vem se empenhado para dar oportunidade à categoria.

“Estamos trabalhando na organização do comércio informal. O prefeito David Almeida tem dado oportunidade ao comércio informal, sabemos da importância que esses eventos têm na geração de emprego e renda temporário. As pessoas se programam para ganhar uma renda extra. E nós, da Semacc, organizamos para que todos tenham essa oportunidade de forma otimizada e segura”, concluiu Mendes.

Cerca de 100 fiscais do Decin realizam o ordenamento e a fiscalização durante todo o evento.

*Com informações da assessoria