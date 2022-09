Prefeitura de Manaus inicia obra emergencial de contenção à erosão na zona Leste

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou, nesta segunda-feira, 19/9, na rua Manoel Mathias, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, mais uma obra emergencial de contenção à erosão que se formou em decorrência de fortes temporais ocorridos nas últimas semanas.

De acordo com o engenheiro Édson Júnior, fiscal da obra, muitas residências na rua Manoel Mathias estão construídas em um nível bem abaixo da via e, em dias de chuvas, a água invade essas casas, provocando alagamentos.

No local, as equipes da Seminf constroem uma espécie de barragem para a água não invadir mais as casas. Uma equipe composta por dez servidores atua com máquinas retroescavadeiras e caçambas na obra, que possui mais de 20 metros de extensão e oito metros de altura.

“Atendendo ao pedido dos moradores e cumprindo a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, fizemos a remoção de todo o material danificado, meio-fio e sarjetas que foram destruídos pela chuva, fizemos a limpeza na área, a escavação e, a partir daí, iniciamos a construção da contenção em rip-rap toda em concreto, para garantir durabilidade. Com essa obra, os moradores da rua Manoel Mathias, aqui no Colônia Antônio Aleixo, não vão mais precisar se preocupar, principalmente em dias de chuva”, afirmou o engenheiro.

Assim que os serviços de implantação da contenção em rip-rap forem finalizados, as equipes da Prefeitura de Manaus irão atuar nos trabalhos de recuperação da rede de drenagem superficial, com a reconstrução do meio-fio e sarjetas. O serviço é mais uma obra emergencial como muitas outras que já estão sendo realizadas nos bairros da capital.

